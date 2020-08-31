Chỉ bằng một hành động, Huỳnh Hiểu Minh xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 31/08/2020 06:36

Những động thái mới đây của Huỳnh Hiểu Minh cho thấy hôn nhân của anh và Angela Baby vẫn rất ổn.

Vài năm trở lại đây, cặp đôi nổi tiếng Cbiz Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng tin đồn hôn nhân trục trặc. Thậm chí có thông tin cho rằng vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức ly hôn từ lâu. Đứng trước những tin đồn này, người trong cuộc đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận.

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Nhiều năm trở lại đây hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh luôn đối mặt với những tin đồn ác ý

Mặc dù nhiều lần khẳng định hôn nhân vẫn tốt đẹp nhưng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh lại rất ít xuất hiện cùng nhau. Không giống những năm đầu hẹn hò, những câu nói ngôn tình của Huỳnh Hiểu Minh đã không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa. Cặp đôi cũng không còn tương tác nhiều với nhau trên trang cá nhân. Chính điều này khiến nhiều fan hâm mộ tin rằng hôn nhân của thần tượng thực sự gặp vấn đề.

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Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ muốn có một đứa con gái trên sóng truyền hình

Vậy nhưng mới đây Huỳnh Hiểu Minh đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt khi chia sẻ rằng anh muốn sinh thêm một đứa con gái với Angela Baby. Theo Sohu, trong chương trình “Nhà Hàng Trung Hoa”, Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh cùng thảo luận về vấn đề sinh con thứ hai. Nam tài tử họ Huỳnh nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng con đầu là con trai nên anh muốn sinh thêm một đứa con gái nữa.

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Chia sẻ này của Huỳnh Hiểu Minh chính là hành động xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Những chia sẻ này của Huỳnh Hiểu Minh chính là lời khẳng định rằng mối quan hệ giữa anh và Angela Baby vẫn rất tốt đẹp. Dường như cặp đôi nổi tiếng đã lên kế hoạch cho việc sinh con thứ hai nhưng nam tài tử họ Huỳnh chưa tiết lộ về thời gian cụ thể.

Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Khác hẳn những tấm hình do phòng làm việc đăng tải, hình ảnh chưa photoshop đã để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động của Angela Baby.

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