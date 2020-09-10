Phạm Băng Băng lạ lẫm và khác biệt trong tạo hình không chân mày

Sao quốc tế 10/09/2020 09:08

Luôn xuất hiện với vẻ đẹp kiêu sa nhưng mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng lại gây ấn tượng với tạo hình không chân mày.

Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đều trở thành trung tâm bàn luận trên các diễn đàn. Dù bị tẩy chay nhưng không thể phủ nhận rằng sức ảnh hưởng từ cái tên Phạm Băng Băng đến làng giải trí Hoa ngữ vẫn còn khá lớn.

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Dù không tham gia showbiz nhưng cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý
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Nhan sắc và tên tuổi của Phạm Băng Băng vẫn luôn được đánh giá rất cao

Không còn đóng phim hay tham gia các sự kiện vậy nhưng Phạm Băng Băng vẫn liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng ở nhiều quốc gia. Cô thử sức với nhiều loại trang phục và muôn vàn kiểu hóa trang. Trong mỗi kiểu trang điểm, "nữ hoàng thị phi" đều mang đến những cảm giác mới lạ cho người xem.

Mới đây “nàng Võ Mỵ Nương” lại khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng khi những hình ảnh không có chân mày của cô được đăng tải. Trong tạo hình này Phạm Băng Băng vẫn rất xinh đẹp dù rất khác lạ. Nhiều người nhận xét, có lẽ chỉ có Phạm Băng Băng mới dám hóa thân với những tạo hình này.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng không ngại thử sức với những tạo hình mới
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Khi không có lông mày Phạm Băng Băng vẫn khá xinh đẹp
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Tạo hình này của Phạm Băng Băng vô cùng lạ lẫm và khác biệt
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Nhiều người nhận xét có lẽ chỉ có Phạm Băng Băng mới dám thử sức với kiểu tạo hình này
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Phạm Băng Băng trong tạo hình một cô người máy xinh đẹp

2 năm trở lại đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng không thể tham gia các hoạt động showbiz do làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ cộng đồng mạng sau scandal trốn thuế. Vậy nhưng cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng nữ hoàng thị phi Võ Mỵ Nương

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