Phạm Băng Băng lạ lẫm và khác biệt trong tạo hình không chân mày

Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đều trở thành trung tâm bàn luận trên các diễn đàn. Dù bị tẩy chay nhưng không thể phủ nhận rằng sức ảnh hưởng từ cái tên Phạm Băng Băng đến làng giải trí Hoa ngữ vẫn còn khá lớn.

Dù không tham gia showbiz nhưng cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý

Nhan sắc và tên tuổi của Phạm Băng Băng vẫn luôn được đánh giá rất cao

Không còn đóng phim hay tham gia các sự kiện vậy nhưng Phạm Băng Băng vẫn liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng ở nhiều quốc gia. Cô thử sức với nhiều loại trang phục và muôn vàn kiểu hóa trang. Trong mỗi kiểu trang điểm, "nữ hoàng thị phi" đều mang đến những cảm giác mới lạ cho người xem.