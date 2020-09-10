Phạm Băng Băng lạ lẫm và khác biệt trong tạo hình không chân mày

Luôn xuất hiện với vẻ đẹp kiêu sa nhưng mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng lại gây ấn tượng với tạo hình không chân mày.
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Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đều trở thành trung tâm bàn luận trên các diễn đàn. Dù bị tẩy chay nhưng không thể phủ nhận rằng sức ảnh hưởng từ cái tên Phạm Băng Băng đến làng giải trí Hoa ngữ vẫn còn khá lớn.
Không còn đóng phim hay tham gia các sự kiện vậy nhưng Phạm Băng Băng vẫn liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng ở nhiều quốc gia. Cô thử sức với nhiều loại trang phục và muôn vàn kiểu hóa trang. Trong mỗi kiểu trang điểm, "nữ hoàng thị phi" đều mang đến những cảm giác mới lạ cho người xem.
Mới đây “nàng Võ Mỵ Nương” lại khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng khi những hình ảnh không có chân mày của cô được đăng tải. Trong tạo hình này Phạm Băng Băng vẫn rất xinh đẹp dù rất khác lạ. Nhiều người nhận xét, có lẽ chỉ có Phạm Băng Băng mới dám hóa thân với những tạo hình này.
2 năm trở lại đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng không thể tham gia các hoạt động showbiz do làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ cộng đồng mạng sau scandal trốn thuế. Vậy nhưng cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.