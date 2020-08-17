Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vui vẻ hẹn hò trai trẻ?

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng làm dấy lên tin đồn cô đang hẹn hò với một chàng trai trẻ.
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Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng liên tiếp vướng phải tin đồn mang thai và hẹn hò đại gia. Vậy nhưng bằng nhiều biện pháp khác nhau, người đẹp họ Phạm đã khéo léo phủ nhận những tin đồn thất thiệt.
Mới đây những hình ảnh mới nhất của “nữ hoàng thị phi” Cbiz bất ngờ được đăng tải. Đi ăn lẩu cùng một nhóm bạn, nhan sắc của nữ diễn viên họ Phạm vẫn vô cùng nổi bật. Điều đáng chú ý là bên cạnh Phạm Băng Băng xuất hiện một chàng trai trẻ khiến nhiều người tin rằng đây chính là tình mới của mỹ nhân họ Phạm.
Khi ngồi ăn, chàng trai trẻ ngồi ngay bên cạnh Phạm Băng Băng. Khi ra về anh chàng này cũng tiện tay cầm giúp chiếc giỏ xách màu hồng cho nữ diễn viên họ Phạm. Mặc dù Phạm Băng Băng tự lái xe về nhà nhưng trước khi lên xe cô vẫn không quên chào chàng trai trẻ này. Chính những động thái này khiến fan hâm mộ tin rằng “nàng Kim Tỏa” đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay Lý Thần.
Thời gian vừa qua Phạm Băng Băng luôn tích cực trong mọi hoạt động để có thể quay trở lại showbiz. Tuy nhiên, cô luôn gặp khó khăn bởi làn sóng tẩy chay từ dư luận. Dù không xuất hiện tại các sự kiện nhưng Phạm Băng Băng luôn là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang danh tiếng. Có lẽ người đẹp họ Phạm vẫn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất để có thể sớm quay trở lại làng giải trí.