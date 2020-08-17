Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vui vẻ hẹn hò trai trẻ?

Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng liên tiếp vướng phải tin đồn mang thai và hẹn hò đại gia. Vậy nhưng bằng nhiều biện pháp khác nhau, người đẹp họ Phạm đã khéo léo phủ nhận những tin đồn thất thiệt.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng chưa xác nhận bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào sau khi chia tay Lý Thần

Mới đây những hình ảnh mới nhất của “nữ hoàng thị phi” Cbiz bất ngờ được đăng tải. Đi ăn lẩu cùng một nhóm bạn, nhan sắc của nữ diễn viên họ Phạm vẫn vô cùng nổi bật. Điều đáng chú ý là bên cạnh Phạm Băng Băng xuất hiện một chàng trai trẻ khiến nhiều người tin rằng đây chính là tình mới của mỹ nhân họ Phạm.