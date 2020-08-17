Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

Sao quốc tế 17/08/2020 07:30

Trong buổi livestream tuyên truyền cho ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’, hai diễn viên chính của bộ phim đã có màn tương tác vô cùng mãn nhãn cho khán giả.

Thời gian gần đây, bộ phim truyền hình “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” nhận được nhiều đánh giá tích cực từ đông đảo người xem. Nhiều người nhận xét rằng bộ phim sẽ gặt hái được thành công giống như “Hương Mật Tựa Khói Sương” hai năm về trước. Dù mới phát sóng được 19 tập nhưng "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" đã trở thành một trong những bộ phim cổ trang đáng xem nhất mùa hè năm 2020.

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Bộ phim 'Lưu Ly Mỹ Nhân Sát' đang được phát sóng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọt phim Hoa ngữ

Trước thành công đó, ngày 16/8 đoàn làm phim “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” đã tổ chức một buổi livestream tuyên truyền cho bộ phim này. Nữ chính Viên Băng Nghiên và nam chính Thành Nghị trở thành tâm điểm chú ý trong buổi livestream vì thể hiện quá nhiều hành động thân mật như hôn má, ôm từ sau lưng…

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Viên Băng Nghiên và Thành Nghị diễn lại một số cảnh ngọt ngào trong phim
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Màn tương tác ngọt ngào này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người xem

Fan hâm mộ cặp đôi vô cùng thích thú khi thần tượng đã có những màn tương tác ngọt ngào như vậy. Nhưng bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến trái chiều không đồng tình với những hành động này và cho rằng chỉ vì tuyên truyền mà cặp diễn viên chính phải ôm, hôn thật trên sóng trực tiếp thì có phần hơi quá đà.

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Trong khi Viên Băng Nghiên khá chủ động thì Thành Nghị lại có phần giật mình

Đáp lại những đánh giá này, nữ chính Viên Băng Nghiên cho biết khi phát sóng trực tiếp khán giả yêu cầu hai diễn viên chính diễn lại những cảnh quay nổi bật trong phim. Mỹ nhân họ Viên khẳng định: “Người xem cũng muốn được xem những cảnh giống bản gốc như thế. Tôi thấy rằng, chúng tôi nên mang đến những thứ như vậy cho khán giả, làm diễn viên thì không nên ngại ngùng bất cứ điều gì”.

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Viên Băng Nghiên cho rằng khi đã là một diễn viên thì không nên ngại ngùng bất cứ điều gì

Hiện nay, “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ có lượt người xem cao nhất. Cặp đôi Viên Băng Nghiên – Thành Nghị cũng được nhiều người biết đến và yêu mến sau thành công của bộ phim này.

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Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Thành Nghị Viên Băng Nghiên - Thành Nghị

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