5 mỹ nhân Hoa ngữ lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Sohu đưa tin, đầu tháng 8 đơn vị truyền thông uy tín của Mỹ là TC Candler đã khởi động chương trình bình chọn diễn viên, nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2020. Mặc dù danh sách chưa được công khai toàn bộ nhưng Cbiz cũng đóng góp 5 ứng viên.

Những năm gần đây bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn lọt top những mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất Cbiz. Từng góp mặt trong danh sách những diễn viên có gương mặt đẹp nhất thế giới nên việc Angela Baby lọt top 100 gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã nằm trong dự liệu của fan hâm mộ.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có màn tái xuất đầy ấn tượng

Sau thời gian dài nghỉ sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có màn tái xuất đầy ngoạn mục. Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, nhan sắc của mỹ nhân họ Triệu cũng ngày một thăng hạng. Cô là một trong năm diễn viên Hoa ngữ có tên trong danh sách bình chọn này.

Dương Mịch

Dương Mịch cũng là một trong 5 nghệ sĩ Cbiz lọt top 100 người có gương mặt đẹp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn đều đặn góp mặt trong danh sách những người đẹp sở hữu gương mặt đẹp nhất. Xét về thân hình hay gương mặt, mỹ nhân họ Dương đều khiến chị em phụ nữ vô cùng ngưỡng mộ.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng cũng là gương mặt nằm trong danh sách này

Mặc dù chuyện đời tư của Trịnh Sảng gặp không ít ồn ào trong thời gian qua nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc và sức ảnh hưởng của cô vẫn còn rất lớn. Từng có mặt trong danh sách những mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất Châu Á – Thái Bình Dương, hy vọng rằng lần này, diễn viên họ Trịnh sẽ có cơ hội nâng cao thứ hạng của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc hàng đầu

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng với nhan sắc mỹ miều cùng thân hình bốc lửa. Dù luôn gây tranh cãi về diễn xuất nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba là điều không thể bàn cãi.