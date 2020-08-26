Vì tình cũ, Phạm Băng Băng bị đồng nghiệp kiện ra tòa

Sao quốc tế 26/08/2020 06:46

Mặc dù đã chia tay Lý Thần nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn bị Ngô Tú Ba kiện ra tòa vì sự việc liên quan đến bạn trai cũ.

Một nguồn tin trên mạng ngày 25/8 cho hay nữ diễn viên Phạm Băng Băng bị đàn anh Ngô Tú Ba kiện ra tòa hồi đầu tháng 8 nhưng đến giờ mới bị phát hiện. Nguyên đơn và bị đơn là công ty của Ngô Tú Ba và Phạm Băng Băng. Nguồn tin này cũng cho hay, nguyên nhân khiến cả hai trở mặt có liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng của bộ phim do Lý Thần làm đạo diễn “Không Thiên Lạp”.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bị Ngô Tú Ba khởi kiện vì một dự án liên quan đến Lý Thần

Khi Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn còn mặn nồng, cô đã lấy danh nghĩa công ty đầu tư vào bộ phim “Không Thiên Lạp” do bạn trai làm đạo diễn. Nam diễn viên gạo cội Ngô Tú Ba cũng là diễn viên khách mời trong bộ phim này. Có thông tin tiết lộ rằng, trước đây công ty của Phạm Băng Băng và các nhà đầu tư khác cũng có tranh chấp vì vấn đề tài chính. Lần này Ngô Tú Ba khởi kiện Phạm Băng Băng có lẽ cũng vì lý do này.

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Gần 2 năm trở lại đây, dù rất cố gắng nhưng Phạm Băng Băng vẫn chưa thể quay trở lại showbiz do vấp phải làn sóng tẩy chay từ dư luận
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Dù đã chia tay Lý Thần nhưng Phạm Băng Băng vẫn phải giải quyết những việc liên quan đến người yêu cũ

Hiện tại cả Phạm Băng Băng và Ngô Tú Ba đều là những nghệ sĩ bị dư luận Trung Quốc tẩy chay. Sau scandal trốn thuế, gần 2 năm nay Phạm Băng Băng vẫn chưa thể quay trở lại showbiz trong khi Ngô Tú Ba bị cộng đồng mạng tẩy chay vì ngoại tình. Vậy nhưng sự nghiệp của Phạm Băng Băng vẫn khởi sắc hơn Ngô Tú Ba khi cô liên tục nhận được lời mời làm mẫu ảnh cho các tạp chí uy tín.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng và Lý Thần Ngô Tú Ba

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