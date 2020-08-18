Lời cầu hôn ‘bá đạo’ chưa từng thấy của một ‘đại gia’ dành tặng Phạm Băng Băng

Ở tuổi 39, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ nhận được một lời cầu hôn vô cùng ấn tượng khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.
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Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng trở thành quý cô độc thân được săn đón nhất Cbiz. Mặc dù đã 39 tuổi nhưng Phạm Băng Băng vẫn một mình lẻ bóng. Mới đây, một đại gia bất ngờ ngỏ lời tỏ tình với người đẹp họ Phạm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung.
Trong video đang gây bão mạng, một người đàn ông hét lớn: “Phạm Băng Băng, anh yêu em”. Sau đó anh ta giới thiệu về bản thân: “Hiện nay anh có 20 triệu tệ tiền phá dỡ (khoảng 68 tỷ đồng), anh muốn đào núi, làm móng sau đó xây một căn biệt thự để em sống ở đó. Anh muốn cầu hôn với em, hiện nay anh hoàn toàn đủ tư cách lấy em làm vợ”.
Người đàn ông này còn chỉ vào con sông phía sau và nói rằng sẽ làm một cái hồ để Phạm Băng Băng bơi lội ở đó thỏa thích. Vị đại gia này tiếp tục khẳng định: “Hiện nay anh hoàn toàn có tư cách nuôi em, hãy lấy anh nhé! Phạm Băng Băng, anh yêu em”.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Vậy nhưng nhiều người cho rằng tài sản của người đàn ông này chẳng là gì so với khối tài sản khổng lồ mà Phạm Băng Băng sở hữu. Một số người còn nặng lời chỉ trích anh chàng này là "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".
Tuy nhiên, người đẹp họ Phạm vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến lời cầu hôn này. Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, “nữ hoàng thị phi” vướng nhiều tin đồn tình ái nhưng đến thời điểm hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn chưa một lần công khai chuyện tình cảm của mình.