Lời cầu hôn ‘bá đạo’ chưa từng thấy của một ‘đại gia’ dành tặng Phạm Băng Băng

Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng trở thành quý cô độc thân được săn đón nhất Cbiz. Mặc dù đã 39 tuổi nhưng Phạm Băng Băng vẫn một mình lẻ bóng. Mới đây, một đại gia bất ngờ ngỏ lời tỏ tình với người đẹp họ Phạm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung.

Netizen bật cười vì lời cầu hôn vô cùng đặc biệt của một đại gia dành tặng nữ diễn viên Phạm Băng Băng

Trong video đang gây bão mạng, một người đàn ông hét lớn: “Phạm Băng Băng, anh yêu em”. Sau đó anh ta giới thiệu về bản thân: “Hiện nay anh có 20 triệu tệ tiền phá dỡ (khoảng 68 tỷ đồng), anh muốn đào núi, làm móng sau đó xây một căn biệt thự để em sống ở đó. Anh muốn cầu hôn với em, hiện nay anh hoàn toàn đủ tư cách lấy em làm vợ”.