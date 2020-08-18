Lời cầu hôn ‘bá đạo’ chưa từng thấy của một ‘đại gia’ dành tặng Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 18/08/2020 17:57

Ở tuổi 39, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ nhận được một lời cầu hôn vô cùng ấn tượng khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng trở thành quý cô độc thân được săn đón nhất Cbiz. Mặc dù đã 39 tuổi nhưng Phạm Băng Băng vẫn một mình lẻ bóng. Mới đây, một đại gia bất ngờ ngỏ lời tỏ tình với người đẹp họ Phạm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung.

dien vien pham bang bang 1
Netizen bật cười vì lời cầu hôn vô cùng đặc biệt của một đại gia dành tặng nữ diễn viên Phạm Băng Băng

Trong video đang gây bão mạng, một người đàn ông hét lớn: “Phạm Băng Băng, anh yêu em”. Sau đó anh ta giới thiệu về bản thân: “Hiện nay anh có 20 triệu tệ tiền phá dỡ (khoảng 68 tỷ đồng), anh muốn đào núi, làm móng sau đó xây một căn biệt thự để em sống ở đó. Anh muốn cầu hôn với em, hiện nay anh hoàn toàn đủ tư cách lấy em làm vợ”.

dien vien pham bang bang 2
Người đàn ông này tự nhận mình có 20 triệu tệ tiền phá dỡ và là chuyên gia phá dỡ công trình giỏi nhất

Người đàn ông này còn chỉ vào con sông phía sau và nói rằng sẽ làm một cái hồ để Phạm Băng Băng bơi lội ở đó thỏa thích. Vị đại gia này tiếp tục khẳng định: “Hiện nay anh hoàn toàn có tư cách nuôi em, hãy lấy anh nhé! Phạm Băng Băng, anh yêu em”.

dien vien pham bang bang 3
Đại gia này khẳng định hoàn toàn đủ tư cách để lấy Phạm Băng Băng làm vợ

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Vậy nhưng nhiều người cho rằng tài sản của người đàn ông này chẳng là gì so với khối tài sản khổng lồ mà Phạm Băng Băng sở hữu. Một số người còn nặng lời chỉ trích anh chàng này là "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".

dien vien pham bang bang 4
Sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm

Tuy nhiên, người đẹp họ Phạm vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến lời cầu hôn này. Sau khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần, “nữ hoàng thị phi” vướng nhiều tin đồn tình ái nhưng đến thời điểm hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn chưa một lần công khai chuyện tình cảm của mình.

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vui vẻ hẹn hò trai trẻ?

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vui vẻ hẹn hò trai trẻ?

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng làm dấy lên tin đồn cô đang hẹn hò với một chàng trai trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần nữ hoàng thị phi

TIN LIÊN QUAN

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vui vẻ hẹn hò trai trẻ?

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vui vẻ hẹn hò trai trẻ?

Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Vừa bị chê già nua, Phạm Băng Băng đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc 'vạn người mê'

Vừa bị chê già nua, Phạm Băng Băng đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc 'vạn người mê'

Một quyết định của Triệu Vy khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng, Vương Diễm thay đổi

Một quyết định của Triệu Vy khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng, Vương Diễm thay đổi

Được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ chủ động dạy hát, thái độ cự tuyệt của em trai Phạm Băng Băng gây bất ngờ

Được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ chủ động dạy hát, thái độ cự tuyệt của em trai Phạm Băng Băng gây bất ngờ

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 40 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 28 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục