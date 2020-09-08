Nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ của Lưu Diệc Phi có được đều là nhờ hóa trang

Mặc dù luôn được ví von sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ nhưng ít ai ngờ để có được điều này, Lưu Diệc Phi đều nhờ vào đội ngũ hóa trang.

Lưu Diệc Phi là diễn viên nổi tiếng với nhan sắc tự nhiên hiếm có. Khi còn khá trẻ, cô từng gây ấn tượng với vai diễn Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp” và Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ”. Cũng nhờ vẻ đẹp thanh khiết, thoát tục của mình, nữ diễn viên họ Lưu luôn được khán giả gọi với cái tên “thần tiên tỷ tỷ”. Nhan sắc giúp Lưu Diệc Phi được mọi người gọi với cái biệt danh 'thần tiên tỷ tỷ' Dù được đánh giá cao về nhan sắc nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi luôn khiến người hâm mộ lo lắng. Mới đây bộ phim được đầu tư hoành tráng của Hollywood “Hoa Mộc Lan” do Lưu Diệc Phi đóng chính đã không mang lại thành công như mong đợi. Nhan sắc và diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong bộ phim này cũng không được đánh giá cao ngay tại quê nhà Trung Quốc.

Hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ phim điện ảnh 'Hoa Mộc Lan' Lưu Diệc Phi vẫn luôn được cộng đồng mạng xứ Trung ca ngợi về nhan sắc đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, mới đây một chuyên gia trang điểm tiết lộ rằng, để có được nhan sắc thoát tục đầy khí chất như trong “Thần Điêu Đại Hiệp” và “Thiên Long Bát Bộ”, nữ diễn viên họ Lưu đã nhờ đến sự hỗ trợ đặc biệt từ đội ngũ hóa trang. Một chuyên gia trang điểm hé lộ Lưu Diệc Phi có được nhan sắc thoát tục đều nhờ vào đội ngũ hóa trang Khi xem Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi, nhiều người nhận xét người đẹp họ Lưu chỉ trang điểm nhẹ vậy nhưng trên thực tế thời gian hóa trang cho Lưu Diệc Phi mất một tiếng rưỡi. Riêng phấn lót nền cho Lưu Diệc Phi cũng phải dùng đến 4 lớp. Trang điểm mắt cũng phải cần đến 6 màu sắc, dán mí vô cùng công phu để đôi mắt của Lưu Diệc Phi trông thật và giống với nguyên tác nhất. Ngoài ra môi của Lưu Diệc Phi khá dày và hơi sưng nên tổ hóa trang đã phải vẽ đường môi mới rồi tô màu anh đào giúp đôi môi của cô chúm chím, đậm chất tiên khí.

Các chuyên gia hóa trang đã mất rất nhiều thời gian để trang điểm cho Lưu Diệc Phi Nhiều người phát hiện trong những bộ phim điện ảnh của Lưu Diệc Phi, khi không được trang điểm kĩ càng đôi mắt của cô khá vô hồn. Vai diễn trong "Hoa Mộc Lan" mới đây của Lưu Diệc Phi chính là một ví dụ điển hình nhất. Đôi mắt vô hồn của Lưu Diệc Phi trong 'Hoa Mộc Lan' được ví von không sinh động bằng mắt ngựa Trong 'Hoa Mộc Lan' Lưu Diệc Phi không được đánh giá cao về nhan sắc cũng như diễn xuất Dù nhiều năm qua vẫn luôn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ nhưng khi không được trang điểm kỹ càng, Lưu Diệc Phi chẳng còn sở hữu nhan sắc “thần tiên tỷ tỷ” nữa.

Những hình ảnh từng bị cắt bỏ của ‘Tiểu Long Nữ’ Lưu Diệc Phi khiến Cnet điên đảo Mới đây một số hình ảnh bị cắt bỏ của Lưu Diệc Phi trong ‘Thần Điêu Đại Hiệp’ bất ngờ được đăng tải khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên.

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