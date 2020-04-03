Rộ tin đồn Lưu Diệc Phi công khai hẹn hò Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 03/04/2020 06:20

Cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm đến thông tin Lưu Diệc Phi và Lý Dịch Phong công khai thừa nhận hẹn hò.

Mới đây thông tin Lý Dịch PhongLưu Diệc Phi công khai thừa nhận hẹn hò được lan truyền trên mạng và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xứ Trung. Theo nguồn tin này, Lưu Diệc Phi đăng trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái: “Những năm tháng sau này em chỉ cần anh” và tag Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong cũng có hành động tương tự với Lưu Diệc Phi.

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Trang cá nhân, Lý Dịch Phong viết: 'Những năm tháng sau này anh chỉ cần em' và tag Lưu Diệc Phi
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Lưu Diệc Phi cũng đăng tải nội dung tương tự trên trang cá nhân của mình

Không chỉ vậy, hình ảnh Lưu Diệc Phi và Lý Dịch Phong chụp chung cũng được đăng tải khiến nhiều người tin rằng cặp đôi nổi tiếng đang hẹn hò. Hiện nay cả Lưu Diệc Phi và Lý Dịch Phong đều độc thân và là những ngôi sao được yêu mến hàng đầu tại trung Quốc.

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Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi được cộng đồng mạng đăng tải

Vậy nhưng theo Sohu, đây có thể chỉ là những tin đồn được tung ra vào ngày Cá tháng Tư vì phóng viên đã tìm trên trang cá nhân của Lý Dịch Phong cũng như Lưu Diệc Phi nhưng không thấy gì. Rất có thể những tấm hình được lan truyền trên mạng là một sản phẩm photoshop.

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Tấm hình này khiến nhiều người tin rằng Lưu Diệc Phi và Lý Dịch Phong đang hẹn hò...
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... tuy nhiên đây có thể là trò đùa của nhiều fan hâm mộ vào ngày Cá tháng Tư

Trước đây Lý Dịch Phong từng vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Dương Mịch nhưng anh chưa một lần thừa nhận. Về phía Lưu Diệc Phi, sau khi chia tay nam tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, cô chưa công khai hẹn hò bất kỳ ai. 

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Từ khóa:   Lý Dịch Phong Dương Mịch Song Seung Hun

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