Hé lộ lý do Lưu Diệc Phi không được ai theo đuổi ở tuổi 18

Lưu Diệc Phi từng tiết lộ rằng thời đi học không có ai theo đuổi cô. Xem hình hồi 18 tuổi của nữ diễn viên, mọi người mới vỡ lẽ.

Lưu Diệc Phi bắt đầu tham gia showbiz từ năm 15 tuổi. Nhờ các vai diễn cổ trang đình đám như Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ”, Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp”, Triệu Linh Nhi trong “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”… cô được người hâm mộ gọi với cái tên “thần tiên tỷ tỷ”. Đến tận thời điểm hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn chưa thoát được cái bóng quá lớn của quá khứ để tạo dựng cho mình những vai diễn để đời khác.

Lưu Diệc Phi tham gia showbiz từ khi còn trẻ và gặt hái thành công từ khá sớm

So với thời điểm mới bước chân vào nghề, Lưu Diệc Phi vẫn không có nhiều thay đổi về nhan sắc dù đã 32 tuổi. Khoác lên người bộ đồng phục học sinh, Lưu Diệc Phi vẫn trẻ trung và xinh đẹp không vướng bụi trần.

Nhan sắc tuổi 18 của Lưu Diệc Phi lý giải vì sao không ai dám theo đuổi nữ diễn viên họ Lưu khi cô còn đang đi học

Dù xinh đẹp và trở thành nữ thần trong lòng nhiều người nhưng Lưu Diệc Phi từng thừa nhận rằng khi còn đi học cô không được ai theo đuổi. Nhiều người tưởng rằng đây chỉ là câu nói đùa của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, khi bức ảnh năm 18 tuổi của Lưu Diệc Phi được đăng tải thì mọi người mới hiểu lý do.

Hiện nay dù đã 32 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi vẫn không thay đổi nhiều so với khi mới bước chân vào showbiz

Năm 18 tuổi, mặc dù vẫn còn đang đi học nhưng Lưu Diệc Phi đã sớm trở thành nữ thần trong mắt người hâm mộ. Thành công trong sự nghiệp và quá xinh đẹp chính là nguyên nhân khiến không ai dám theo đuổi Lưu Diệc Phi khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xinh đẹp như Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua trước nhan sắc này Xinh đẹp là vậy nhưng nữ diễn viên Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi cũng chỉ đứng thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng 4 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc.

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