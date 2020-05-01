Vội vàng phủ nhận tái hợp nhưng Song Seung Hun lại 'đắc tội' với Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 01/05/2020 07:08

Mặc dù đã chia tay 2 năm nhưng hành động mới đây của Song Seung Hun lại khiến nhiều người nghi ngờ anh và Lưu Diệc Phi tái hợp.

Nam tài tử điển trai xứ Hàn Song Seung Hun và “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi bén duyên từ khi hợp tác trong bộ phim “Tình Yêu Thứ Ba”. Trong khi bộ phim chờ ra rạp, cặp đôi nổi tiếng bị phát hiện hèn hò. Cả hai cũng lên tiếng xác nhận chuyện này. Vậy nhưng trong suốt 2 năm yêu đương, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi luôn vướng tin đồn chia tay. Đầu năm 2018 chính Song Seung Hun là người xác nhận cặp đôi đường ai nấy đi.

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Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun thời còn mặn nồng

Tuy nhiên, gần đây nam diễn viên “Trái Tim Mùa Thu” lại bất ngờ like tấm hình của bạn gái cũ khiến nhiều fan hâm mộ tin rằng cặp đôi Song Seung Hun – Lưu Diệc Phi tái hợp. Tin đồn vừa xuất hiện không lâu, Song Seung Hun đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

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Sau 2 năm chia tay, Song Seung Hun bất ngờ like bài đăng của Lưu Diệc Phi 
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Dung nhan tuổi 30 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Theo Sohu, phía Song Seung Hun cho biết trong quá trình đăng poster quảng bá cho phim mới, nhân viên của Song Seung Hun đã vô tình “trượt tay” nhấn like hình của Lưu Diệc Phi gây ra sự hiểu lầm, đồng thời xác nhận không có chuyện Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi tái hợp.

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Nam tài tử xứ Hàn vội vã đăng đàn phủ nhận chuyện tái hợp với Lưu Diệc Phi

Ngay sau khi Song Seung Hun đăng đàn phủ nhận chuyện tái hợp, fan của Lưu Diệc Phi tại Trung Quốc cho rằng nam tài tử xứ Hàn sắp ra mắt phim mới nên cố tình làm như vậy để nhận được sự quan tâm của khán giả xứ Trung. Hành động này của Song Seung Hun khiến fan của Lưu Diệc Phi cho rằng anh thiếu tôn trọng và đang lợi dụng bạn gái cũ. Hiện nay phía Lưu Diệc Phi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho sự việc lần này.

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Cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm đến thông tin Lưu Diệc Phi và Lý Dịch Phong công khai thừa nhận hẹn hò.

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Từ khóa:   Song Seung Hun Trái Tim Mùa Thu Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi

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