Những bộ phim cổ trang Hoa ngữ được chờ đợi nhất năm 2020

Sao quốc tế 30/04/2020 07:00

‘Hữu Phỉ’ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là một trong những bộ phim cổ trang được khán giả mong chờ nhất năm 2020.

Dòng phim cổ trang luôn là thế mạnh của làng giải trí Hoa ngữ. Những dự án phim cổ trang mới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Trong thời gian tới rất nhiều bộ phim truyền hình sẽ được ra mắt như: “Hữu Phỉ”, “Thanh Trâm Hành”, “Trường Ca Hành”…

Hữu Phỉ

dien vien trieu le dinh 1
'Hữu Phỉ' là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Trong tất cả các bộ phim truyền hình cổ trang chuẩn bị được phát sóng, có lẽ “Hữu Phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác là phim được khán giả mong đợi nhất. Đây là dự án phim truyền hình đầu tiên mà nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn sau một thời gian dài nghỉ ngơi sinh con.

Bên cạnh đó “Hữu Phỉ” còn có sự tham gia của Vương Nhất Bác – một trong những nam diễn viên được yêu mến nhất Hoa ngữ hiện nay. Hiện tại đoàn phim đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới.

Thanh Trâm Hành

dien vien trieu le dinh 2
Dương Tử và Ngô Diệc Phàm có cơ hội hợp tác trong 'Thanh Trâm Hành'

“Thanh Trâm Hành” cũng là bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm của mọt phim Hoa ngữ vì có sự tham gia của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Những năm gần đây sự nghiệp của Dương Tử có sự phát triển vượt bậc, những nam diễn viên hợp tác với cô đều nổi tiếng nhanh chóng sau khi phim được phát sóng. Bên cạnh đó, Ngô Diệc Phàm cũng là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hàng đầu của Cbiz. Sự kết hợp giữa Dương Tử và Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ giúp “Thanh Trâm Hành” có được thành công ngoài mong đợi.

Mộ Bạch Thủ

dien vien trieu le dinh 3
Thời gian tới Nhậm Gia Luân sẽ có nhiều bộ phim được phát sóng

“Mộ Bạch Thủ” là bộ phim truyền hình cổ trang có sự góp mặt của Nhậm Gia Luân và Trương Huệ Văn. Sau khi thành công với “Cẩm Y Chi Hạ”, Nhậm Gia Luân giành được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung bởi diễn xuất đỉnh cao. Nhiều mọt phim Hoa ngữ kỳ vọng Nhậm Gia Luân sẽ tiếp tục gặt hái thành công với “Mộ Bạch Thủ”.

Đấu La Đại Lục

dien vien trieu le dinh 4
'Đấu La Đại Lục' cũng là một trong những bộ phim được khán giả đặc biệt mong đợi

Một bộ phim truyền hình của Tiêu Chiến đang chờ phát sóng đó chính là “Đấu La Đại Lục”. Trong phim này Tiêu Chiến có cơ hội hợp tác với Ngô Tuyên Nghi. Vậy nhưng sau sự việc ngày 27/2 những tác phẩm có sự góp mặt của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng khá nhiều. Mặc dù vậy rất nhiều fan hâm mộ vẫn hy vọng rằng “Đấu La Đại Lục” sẽ là bàn đạp mang đến thành công cho Tiêu Chiến.

Trường Ca Hành

dien vien trieu le dinh 5
Sự kết hợp giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi cũng nhận được sự quan tâm của mọt phim Hoa ngữ

“Trường Ca Hành” cũng là một trong những dự án phim cổ trang được chờ đợi nhất trong năm 2020. Bộ phim này có sự góp mặt của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi. Dù hiện nay phim mới bắt đầu khởi quay nhưng tên tuổi của dàn diễn viên tham gia sẽ là chìa khóa giúp “Trường Ca Hành” gặt hái thành công.

Không thể chịu nổi sức ép từ antifan, phía Tiêu Chiến liên tiếp có những động thái đáp trả mạnh mẽ

Không thể chịu nổi sức ép từ antifan, phía Tiêu Chiến liên tiếp có những động thái đáp trả mạnh mẽ

Đứng trước những thông tin gian lận tiền từ thiện, phía Tiêu Chiến đã có những đáp trả vô cùng mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hữu Phỉ Vương Nhất Bác Tiêu Chiến

TIN LIÊN QUAN

Không thể chịu nổi sức ép từ antifan, phía Tiêu Chiến liên tiếp có những động thái đáp trả mạnh mẽ

Không thể chịu nổi sức ép từ antifan, phía Tiêu Chiến liên tiếp có những động thái đáp trả mạnh mẽ

Vừa tham gia phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn cặp kè đàn em

Vừa tham gia phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn cặp kè đàn em

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ được bạn diễn nam ‘giành giật’ hợp tác

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ được bạn diễn nam ‘giành giật’ hợp tác

Sau Tiêu Chiến, đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba ‘trúng đạn’ từ fan hâm mộ

Sau Tiêu Chiến, đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba ‘trúng đạn’ từ fan hâm mộ

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý