Những bộ phim cổ trang Hoa ngữ được chờ đợi nhất năm 2020

Dòng phim cổ trang luôn là thế mạnh của làng giải trí Hoa ngữ. Những dự án phim cổ trang mới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Trong thời gian tới rất nhiều bộ phim truyền hình sẽ được ra mắt như: “ Hữu Phỉ ”, “Thanh Trâm Hành”, “Trường Ca Hành”…

Bên cạnh đó “Hữu Phỉ” còn có sự tham gia của Vương Nhất Bác – một trong những nam diễn viên được yêu mến nhất Hoa ngữ hiện nay. Hiện tại đoàn phim đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới.

Trong tất cả các bộ phim truyền hình cổ trang chuẩn bị được phát sóng, có lẽ “Hữu Phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác là phim được khán giả mong đợi nhất. Đây là dự án phim truyền hình đầu tiên mà nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn sau một thời gian dài nghỉ ngơi sinh con.

Thanh Trâm Hành

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm có cơ hội hợp tác trong 'Thanh Trâm Hành'

“Thanh Trâm Hành” cũng là bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm của mọt phim Hoa ngữ vì có sự tham gia của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Những năm gần đây sự nghiệp của Dương Tử có sự phát triển vượt bậc, những nam diễn viên hợp tác với cô đều nổi tiếng nhanh chóng sau khi phim được phát sóng. Bên cạnh đó, Ngô Diệc Phàm cũng là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hàng đầu của Cbiz. Sự kết hợp giữa Dương Tử và Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ giúp “Thanh Trâm Hành” có được thành công ngoài mong đợi.

Mộ Bạch Thủ

Thời gian tới Nhậm Gia Luân sẽ có nhiều bộ phim được phát sóng

“Mộ Bạch Thủ” là bộ phim truyền hình cổ trang có sự góp mặt của Nhậm Gia Luân và Trương Huệ Văn. Sau khi thành công với “Cẩm Y Chi Hạ”, Nhậm Gia Luân giành được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung bởi diễn xuất đỉnh cao. Nhiều mọt phim Hoa ngữ kỳ vọng Nhậm Gia Luân sẽ tiếp tục gặt hái thành công với “Mộ Bạch Thủ”.

Đấu La Đại Lục

'Đấu La Đại Lục' cũng là một trong những bộ phim được khán giả đặc biệt mong đợi

Một bộ phim truyền hình của Tiêu Chiến đang chờ phát sóng đó chính là “Đấu La Đại Lục”. Trong phim này Tiêu Chiến có cơ hội hợp tác với Ngô Tuyên Nghi. Vậy nhưng sau sự việc ngày 27/2 những tác phẩm có sự góp mặt của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng khá nhiều. Mặc dù vậy rất nhiều fan hâm mộ vẫn hy vọng rằng “Đấu La Đại Lục” sẽ là bàn đạp mang đến thành công cho Tiêu Chiến.

Trường Ca Hành

Sự kết hợp giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi cũng nhận được sự quan tâm của mọt phim Hoa ngữ

“Trường Ca Hành” cũng là một trong những dự án phim cổ trang được chờ đợi nhất trong năm 2020. Bộ phim này có sự góp mặt của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi. Dù hiện nay phim mới bắt đầu khởi quay nhưng tên tuổi của dàn diễn viên tham gia sẽ là chìa khóa giúp “Trường Ca Hành” gặt hái thành công.