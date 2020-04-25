Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ được bạn diễn nam ‘giành giật’ hợp tác

Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều gương mặt được khán giả ái mộ. Vậy nhưng chỉ có 4 nữ diễn viên khiến các bạn diễn nam mong muốn có cơ hội hợp tác, đó là diễn viên Dương Tử , Dương Mịch , Triệu Lệ Dĩnh , Địch Lệ Nhiệt Ba .

Vài năm trở lại đây nữ diễn viên Dương Tử gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Sau khi hợp tác với Dương Tử, sự nghiệp của Đặng Luân, Lý Hiện đều lên như diều gặp gió. Các bộ phim có sự tham gia của Dương Tử rating đều rất cao. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Dương chính là nguyên nhân giúp các nam thần nổi tiếng nhanh chóng. Chính vì vậy, Dương Tử là một trong 4 diễn viên nữ mà các bạn diễn nam mong muốn hợp tác nhất.

Nhan sắc và thị phi chính là lý do khiến nhiều bạn diễn nam mong muốn được hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba

Mặc dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là cái tên hot nhất tại Trung Quốc. Những bộ phim Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dù rating không cao nhưng luôn đạt mức ổn định. Bạn diễn nam hợp tác với cô đều được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây cũng chính là lý do giúp mỹ nhân Tân Cương đứng thứ 3 trong danh sách những diễn viên được bạn diễn nam mong muốn hợp tác nhất.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh luôn được đánh giá cao ở diễn xuất và khâu chọn kịch bản

Bà xã Phùng Thiệu Phong được đánh giá là khá tinh tường khi lựa chọn kịch bản, có lẽ vì vậy mỗi bộ phim Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều có rating rất cao. Mặc dù đã kết hôn và sinh con nhưng nữ diễn viên họ Triệu vẫn sở hữu lượng fan khổng lồ. Mỗi động thái của cô đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ. Trong giới giải trí Hoa ngữ có rất nhiều nam thần muốn được một lần hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch

Dương Mịch luôn được mệnh danh là 'nữ hoàng rating' của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Nữ diễn viên Dương Mịch là người đứng đầu trong bảng danh sách này. Điều này không mấy khó hiểu khi nhiều năm trở lại đây nữ diễn viên họ Dương luôn được mệnh danh là “nữ hoàng rating” của các đài truyền hình. Rất nhiều bạn diễn nam sau khi hợp tác với Dương Mịch đều nổi tiếng nhanh chóng. Đây cũng là lý do để Dương Mịch trở thành nữ diễn viên được các chàng trai trong Cbiz “giành giật” hợp tác.