Chia tay hơn một năm, Phạm Băng Băng – Lý Thần lộ bằng chứng tái hợp?

Sao quốc tế 14/09/2020 11:21

Thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng và bạn trai cũ Lý Thần tái hợp được cộng đồng mạng xứ Trung bàn tán xôn xao.

Mới đây cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao với thông tin nữ diễn viên Phạm Băng BăngLý Thần tái hợp sau hơn một năm đường ai nấy đi. Cũng theo nguồn tin này, cặp đôi còn công khai thể hiện tình cảm dành cho nhau tại Thượng Hải, thu hút sự chú ý của nhiều người.

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'Tôi yêu Trâu Lớn' được xem như lời tỏ tình Phạm Băng Băng dành cho Lý Thần
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Tên Phạm Băng Băng cũng xuất hiện trong màn biểu diễn này
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Chính điều này khiến nhiều người tin rằng chuyện cặp đôi Phạm Băng Băng - Lý Thần tái hợp là hoàn toàn có cơ sở

Một vài người hâm mộ đã được chứng kiến màn biểu diễn được xem là màn tỏ tình giữa Lý Thần và Phạm Băng Băng. Dù nhân vật chính không xuất hiện nhưng nhiều người cho rằng hiện tại Phạm Băng Băng và Lý Thần đều xuất hiện tại Thượng Hải nên tin đồn cặp đôi tái hợp càng có cơ sở. Thông tin này khiến những ai yêu mến cặp đôi nổi tiếng đứng ngồi không yên.

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Nguồn tin này cũng cho hay cả Lý Thần và Phạm Băng Băng hiện đều có mặt tại Thượng Hải
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Hơn một năm sau ngày chia tay, Phạm Băng Băng và Lý Thần nhiều lần vướng tin đồn tái hợp

Vậy nhưng ngay sau đó phía fan hâm mộ của Lý Thần và Phạm Băng Băng đều có động thái phủ nhận tin đồn này. Fan hâm mộ của Lý Thần phủ nhận chuyện thần tượng có mặt ở Thượng Hải, đồng thời khẳng định rằng bạn trai cũ của Phạm Băng Băng hiện đang quay phim. Còn phía Phạm Băng Băng cũng cho biết thần tượng đi ăn với đạo diễn Lý Ngọc như một hành động phủ nhận tin đồn tái hợp Lý Thần.

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Vậy nhưng phía nữ diễn viên Phạm Băng Băng và Lý Thần đều lên tiếng phủ nhận chuyện tái hợp

Phạm Băng Băng và Lý Thần vốn là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng tháng 6 năm ngoái cả hai cùng nhau tuyên bố chia tay khiến nhiều người tiếc nuối. Từ đó đến nay, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn tái hợp nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau họ luôn phủ nhận.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng và Lý Thần Lý Thần Phạm Băng Băng

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