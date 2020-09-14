Chia tay hơn một năm, Phạm Băng Băng – Lý Thần lộ bằng chứng tái hợp?

Mới đây cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao với thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng và Lý Thần tái hợp sau hơn một năm đường ai nấy đi. Cũng theo nguồn tin này, cặp đôi còn công khai thể hiện tình cảm dành cho nhau tại Thượng Hải, thu hút sự chú ý của nhiều người.

'Tôi yêu Trâu Lớn' được xem như lời tỏ tình Phạm Băng Băng dành cho Lý Thần

Tên Phạm Băng Băng cũng xuất hiện trong màn biểu diễn này

Chính điều này khiến nhiều người tin rằng chuyện cặp đôi Phạm Băng Băng - Lý Thần tái hợp là hoàn toàn có cơ sở

Một vài người hâm mộ đã được chứng kiến màn biểu diễn được xem là màn tỏ tình giữa Lý Thần và Phạm Băng Băng. Dù nhân vật chính không xuất hiện nhưng nhiều người cho rằng hiện tại Phạm Băng Băng và Lý Thần đều xuất hiện tại Thượng Hải nên tin đồn cặp đôi tái hợp càng có cơ sở. Thông tin này khiến những ai yêu mến cặp đôi nổi tiếng đứng ngồi không yên.