Mới đây ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Liên Kiệt hé lộ sẽ giao khối tài sản 2 tỷ tệ (khoảng 6.800 tỷ đồng) cho vợ là nữ diễn viên Lợi Trí quản lý.

Cái tên Lý Liên Kiệt không còn xa lạ gì với những khán giả yêu mến điện ảnh Hoa ngữ. Không chỉ giỏi võ thuật, anh còn nổi tiếng với nhiều vai diễn đình đám trong những bộ phim bom tấn. Thành công trong sự nghiệp, Lý Liên Kiệt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nữ diễn viên Lợi Trí. Lý Liên Kiệt muốn tạo cho vợ cảm giác an toàn nên đã giao toàn bộ khối tài sản của mình cho Lợi Trí quản lý Mới đây nam tài tử nổi tiếng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng anh cảm ơn Lợi Trí đã vì mình mà từ bỏ cuộc sống đầy màu sắc của một nghệ sĩ để trở thành người phụ nữ của gia đình. Cũng chính vì điều này, Lý Liên Kiệt đã giao toàn bộ tài sản khoảng 2 tỷ tệ (tương đương 6.800 tỷ đồng) cho Lợi Trí quản lý với mong muốn tạo cho vợ cảm giác an toàn nhất.

Lý Liên Kiệt luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người vợ xinh đẹp Lợi Trí Hành động này của Lý Liên Kiệt ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người ngưỡng mộ tình yêu mà Lý Liên Kiệt dành cho Lợi Trí đồng thời ngưỡng mộ sự hy sinh của Lợi Trí dành cho chồng và hai đứa con trong suốt những năm qua. Lý Liên Kiệt đã bị nhan sắc của Lợi Trí cuốn hút ngay trong lần hợp tác đầu tiên dù anh đã có gia đình Theo Sina, Lý Liên Kiệt đã trúng tiếng sét ái tình ngay khi hai người cùng hợp tác trong một bộ phim. Cũng vì vậy nam tài tử họ Lý sẵn sàng ly hôn với người vợ đầu tiên Hoàng Thu Yến để đến với nàng hoa hậu có thân hình bốc lửa mà ngay cả "vua sòng bài" Hà Hồng Sân cũng từng khao khát sở hữu.

Vì Lợi Trí, Lý Liên Kiệt sẵn sàng ly hôn với người vợ đầu Hoàng Thu Yến Trong một bài phỏng vấn trước đây, Lý Liên Kiệt từng nói rằng: “Sau khi gặp được Lợi Trí tôi mới biết đây mới là tình yêu, yêu đến nỗi tôi có thể từ bỏ danh lợi, có thể chết vì cô ấy… Tôi chỉ có thể nói với vợ trước rằng, xin lỗi anh sai rồi”. Những lời lẽ như xát muối vào lòng Hoàng Thu Yến ngày nào của Lý Liên Kiệt đã khiến dư luận bất bình.

Những điều bí ẩn về người con trai trong truyền thuyết của vua sòng bài Hà Hồng Sân Nếu như không có đám tang của vua sòng bài Hà Hồng Sân thì không ai biết đến sự tồn tại của Hà Du Bang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tron-gan-7000-ty-cho-loi-tri-ly-lien-kiet-gay-tranh-cai-vi-phat-ngon-xat-muoi-vo-cu-379756.html