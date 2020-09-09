Lâm Tâm Như sẵn sàng ‘nhường’ nhà để giúp Thư Kỳ mang thai

Sao quốc tế 09/09/2020 11:32

Truyền thông Đài Loan cho biết nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho Thư Kỳ với mong muốn bạn thân sớm mang thai.

Vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân kết hôn từ năm 2016, vậy nhưng đã 4 năm trôi qua mà cặp đôi nổi tiếng vẫn chưa sinh con. Trong suốt thời gian này, Thư Kỳ nhiều lần vướng tin đồn mang thai nhưng đây đều là những thông tin không chính xác.

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Vợ chồng Thư Kỳ kết hôn 4 năm nhưng vẫn chưa có con

Ngày 9/9 truyền thông Đài Loan đăng tải thông tin nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho cặp đôi Thư Kỳ - Phùng Đức Luân. Cũng theo nguồn tin này, dường như vợ chồng Thư Kỳ đã dọn nhà đến ở tại căn nhà này từ ngày 30/8.

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Hình ảnh vợ chồng Thư Kỳ dọn đến ngôi nhà may mắn của Lâm Tâm Như được phóng viên ghi lại
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Theo truyền thông Đài Loan, trước đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như cũng ở đây khi mang thai

Truyền thông Đài Loan còn đặc biệt cho hay, khu vực này phong thủy rất tốt. Trước đây không chỉ Lâm Tâm Như mang thai ở đây mà vợ của Châu Du Dân cũng mang thai khi sống trong khu này. Chính vì vậy việc vợ chồng Thư Kỳ chuyển đến đây sinh sống được đồn đoán là để chuẩn bị cho việc sinh con.

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Có lẽ Lâm Tâm Như muốn giúp bạn thân Thư Kỳ nhanh chóng có con nên đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ quen biết nhiều năm và có mối quan hệ rất thân thiết. Có lẽ sốt ruột vì Thư Kỳ chưa thể mang thai nên Lâm Tâm Như sẵn sàng nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho người bạn thân. Hành động này của Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

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Mặc dù không tham gia đóng phim suốt thời gian qua nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn khá chịu chơi khi sắm cho mình một chiếc siêu xe
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Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng Lâm Tâm Như khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không chỉ tốt bụng, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa còn rất hạnh phúc và viên mãn. Mới đây, Hoắc Kiến Hoa đã tậu một chiếc siêu xe có giá khoảng 10 triệu tệ (tương đương khoảng 34 tỷ đồng). Mặc dù thời gian qua Hoắc Kiến Hoa không đóng phim và luôn bị truyền thông so sánh với Lâm Tâm Như nhưng thực lực và tài chính của nam tài tử họ Hoắc vẫn rất mạnh. Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như xuất hiện với thân hình mập mạp cùng làn da đen nhẻm khiến nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như Thư Kỳ

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