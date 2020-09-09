Lâm Tâm Như sẵn sàng ‘nhường’ nhà để giúp Thư Kỳ mang thai

Truyền thông Đài Loan cho biết nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho Thư Kỳ với mong muốn bạn thân sớm mang thai.

Vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân kết hôn từ năm 2016, vậy nhưng đã 4 năm trôi qua mà cặp đôi nổi tiếng vẫn chưa sinh con. Trong suốt thời gian này, Thư Kỳ nhiều lần vướng tin đồn mang thai nhưng đây đều là những thông tin không chính xác. Vợ chồng Thư Kỳ kết hôn 4 năm nhưng vẫn chưa có con Ngày 9/9 truyền thông Đài Loan đăng tải thông tin nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho cặp đôi Thư Kỳ - Phùng Đức Luân. Cũng theo nguồn tin này, dường như vợ chồng Thư Kỳ đã dọn nhà đến ở tại căn nhà này từ ngày 30/8.

Hình ảnh vợ chồng Thư Kỳ dọn đến ngôi nhà may mắn của Lâm Tâm Như được phóng viên ghi lại Theo truyền thông Đài Loan, trước đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như cũng ở đây khi mang thai Truyền thông Đài Loan còn đặc biệt cho hay, khu vực này phong thủy rất tốt. Trước đây không chỉ Lâm Tâm Như mang thai ở đây mà vợ của Châu Du Dân cũng mang thai khi sống trong khu này. Chính vì vậy việc vợ chồng Thư Kỳ chuyển đến đây sinh sống được đồn đoán là để chuẩn bị cho việc sinh con. Có lẽ Lâm Tâm Như muốn giúp bạn thân Thư Kỳ nhanh chóng có con nên đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình Lâm Tâm Như và Thư Kỳ quen biết nhiều năm và có mối quan hệ rất thân thiết. Có lẽ sốt ruột vì Thư Kỳ chưa thể mang thai nên Lâm Tâm Như sẵn sàng nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho người bạn thân. Hành động này của Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

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