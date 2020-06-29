Những điều bí ẩn về người con trai trong truyền thuyết của vua sòng bài Hà Hồng Sân

Nếu như không có đám tang của vua sòng bài Hà Hồng Sân thì không ai biết đến sự tồn tại của Hà Du Bang.

Đúng như dự đoán của truyền thông Hong Kong, sau khi Hà Hồng Sân qua đời, bà Tư Lương An Kỳ mất đi chỗ dựa nên sẽ tung ra con át chủ bài mình có trong tay, đó chính là cậu con trai bí mật mà truyền thông vẫn hay gọi với cái tên Hà Du Giai. Vậy nhưng khi danh sách vợ con của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân được công bố lại không có tên Hà Du Giai mà thay vào đó là Hà Du Bang. Hà Du Bang cũng chính là con trai trưởng của Hà Hồng Sân và bà Tư Lương An Kỳ. Cậu bé này vẫn luôn được truyền thông Hong Kong cho rằng là người con trai bí mật của Hà Hồng Sân - Hà Du Giai Chân dung của Hà Du Bang bị truyền thông Hong Kong phát hiện một lần duy nhất vào năm 2011. Thời điểm đó truyền thông xứ Cảng Thơm cho rằng đây chính là cậu con trai trong truyền thuyết của Hà Hồng Sân – Hà Du Giai. Khi đó, cậu bé được đoán khoảng 13 tuổi. Vậy nhưng theo tiết lộ mới nhất, cậu con trai bí mật của vua sòng bài hiện đã 28 tuổi.

Vậy nhưng Hà Du Bang mới là con trai trưởng của Hà Hồng Sân và và Tư Lương An Kỳ Mới đây bà Tư Lương An Kỳ cũng lên tiếng xác nhận về sự tồn tại của Hà Du Bang. Bà cho biết từ trước đến nay không công khai thân thế của Hà Du Bang là vì vấn đề sức khỏe của con trai. Khi còn sống Hà Hồng Sân cũng vô cùng yêu quý cậu con trai này. Ông đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống của Hà Du Bang. Có nhiều câu chuyện bí mật liên quan đến cậu con trai chưa từng được công bố của Hà Hồng Sân. Trước đây từng có thông tin cho rằng Hà Du Giai có vấn đề về trí tuệ nên đã được đưa sang Anh du học từ khi còn nhỏ. Vậy nhưng theo thông tin mới nhất, Hà Du Bang bị bệnh nặng từ khi còn nhỏ nên ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý. Kể từ đó anh rất sợ nơi đông người và cũng không muốn giao tiếp với người khác. Năm đó Hà Hồng Sân và bà Tư đã từng đưa Hà Du Bang sang Úc chữa bệnh nhưng không hiệu quả nên đã chuyển cậu con trai sang Mỹ điều trị. Kể từ đó Hà Du Bang sinh sống tại Mỹ. Ngoài việc điều trị, đây còn là cách vua sòng bài bảo vệ cậu con trai của mình.

Bà Tư Lương An Kỳ mới đây cũng lên tiếng xác nhận về sự tồn tại của Hà Du Bang Những ngày lễ Tết, Hà Hồng Sân đều sắp xếp đón con trai về nước. Khi bà Tư hoặc những người con khác của vua sòng bài sang Mỹ đều đến thăm Hà Du Bang. Hà Hồng Sân không tiếc tiền tìm những chuyên gia hàng đầu chăm sóc cho con trai, những chi phí này đều do gia tộc chi trả. Để người con này có được sự phát triển tốt nhất, Hà Hồng Sân còn dặn dò người con gái xuất sắc nhất của mình là Hà Siêu Quỳnh chăm sóc Hà Du Bang. Từ trước đến nay Hà Du Bang chưa một lần xuất hiện công khai bên gia đình Theo truyền thông Hong Kong, ngay từ khi còn đi học Hà Du Bang đã thể hiện khả năng thiên phú về máy tính. Sau khi tốt nghiệp đại học, với tài năng của mình rất nhiều công ty đã mời anh về làm. Hiện nay có nhiều phỏng đoán cho rằng Hà Du Bang sẽ xuất hiện trong tang lễ của Hà Hồng Sân vào tháng sau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bà Tư Lương An Kỳ sẽ bảo vệ con trai. Do đó, khả năng người con trai bí mật này xuất hiện trong đám tang của Hà Hồng Sân là không cao.

Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' thời trẻ của 4 bà vợ vua sòng bạc Hà Hồng Sân Cuộc sống chốn ‘hậu cung’ với 4 bà vợ và 17 người con của vua sòng bạc Hà Hồng Sân vẫn luôn là chủ đề được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dieu-bi-an-ve-nguoi-con-trai-trong-truyen-thuyet-cua-vua-song-bai-ha-hong-san-365094.html