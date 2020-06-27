Những mỹ nhân không cùng huyết thống nhưng lại giống nhau như hai giọt nước của Cbiz

Sao quốc tế 27/06/2020 15:13

Dù không cùng huyết thống nhưng mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á và nữ diễn viên Đổng Tuyền lại giống nhau khiến nhiều người đôi khi nhầm lẫn.

Giới showbiz Hoa ngữ có rất nhiều điều bất ngờ. Một trong số đó chính là sự giống nhau đến mức khó tin của những mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

Đồng Lệ Á – Đổng Tuyền

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Nhan sắc Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền có nhiều nét tương đồng

Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á và nữ diễn viên Đổng Tuyền sở hữu nhiều nét đẹp giống nhau khiến không ít lần khán giả lầm tưởng rằng hai người đẹp có quan hệ huyết thống. Không chỉ vậy, trước đây hai diễn viên còn có mối quan hệ khá thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên trang cá nhân.

Lý Thấm – Tôn Di

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Lý Thấm và Tôn Di cũng có nhiều nét giống nhau trên khuôn mặt

Đều là hai mỹ nhân sở hữu nhan sắc hơn người và khá nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, Lý Thấm và Tôn Di đôi lần khiến khán giả nhầm lẫn vì có ngoại hình khá giống nhau.

Bạch Bách Hà – Vương Lạc Đan

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Bạch Bách Hà và Vương Lạc Đan cũng được gọi là bản sao của nhau

Bạch Bách Hà và Vương Lạc Đan đều là những cái tên quá quen thuộc của Cbiz. Ngoài diễn xuất xuất chúng, nhan sắc của hai người đẹp cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Dù không cùng huyết thống nhưng cả hai lại có nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt.

Lưu Đào – Tào Hi Văn

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Lưu Đào và Tào Hi Văn giống nhau như hai giọt nước

Tào Hi Văn từng được truyền thông gọi tên là bản sao của Lưu Đào. Dù sở hữu dung mạo khá giống nhau nhưng cuộc sống và con đường sự nghiệp của họ lại quá khác biệt. Dù có dung mạo giống với Lưu Đào nhưng Tào Hi Văn lại không thể nổi tiếng bằng.

Chương Tử Di – Đồng Dao

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Không cùng huyết thống nhưng Chương Tử Di và Đồng Dao cũng có nhiều nét giống nhau

Đồng Dao vẫn được ví von là “Tiểu Chương Tử Di” vì có dung mạo khá giống với nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Trong khi Chương Tử Di thành công với những vai diễn điện ảnh thì Đồng Dao lại tỏa sáng với những vai diễn phim truyền hình. Mặc dù tướng mạo giống nhau nhưng nếu so sánh về sự nghiệp thì Đồng Dao vẫn không thể sánh kịp với Chương Tử Di.

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Từ khóa:   Chương Tử Di mỹ nhân Tân Cương Lý Thấm

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