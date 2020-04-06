‘Con rơi Thành Long’ chạy ăn từng bữa, không có tiền mua khẩu trang

Sao quốc tế 06/04/2020 18:50

Mặc dù là con của ngôi sao nổi tiếng Thành Long nhưng Ngô Trác Lâm lại không có tiền để mua khẩu trang giữa mùa dịch Covid-19.

Là đứa con mà Thành Long chưa một lần thừa nhận nhưng Ngô Trác Lâm vẫn được nhiều người biết đến. Cuộc sống của mẹ con Ngô Ỷ Lợi, Ngô Trác Lâm vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ.

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Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm luôn là đề tài béo bở để truyền thông khai thác

Mặc dù là con của ngôi sao giàu có Thành Long nhưng Ngô Trác Lâm chưa từng nhận được sự quan tâm hay hỗ trợ gì từ bố mình. 20 năm qua, một mình Ngô Ỷ Lợi nuôi con khôn lớn. Những năm gần đây, hai mẹ con Ngô Trác Lâm luôn bất hòa và trở thành đề tài chế giễu của cộng đồng mạng.

Theo QQ, ngày 5/4 người quản lý của Ngô Ỷ Lợi chia sẻ rằng người tình một thời của Thành Long hiện nay như phát điên vì thất nghiệp. Suốt thời gian qua, Ngô Ỷ Lợi thường xuyên gọi điện cho người quản lý mong muốn tìm kiếm cơ hội và được sắp xếp công việc.

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Ngô Ỷ Lợi hiện đang thất nghiệp và rất mong sớm được sắp xếp công việc

Cũng trong ngày 5/4, truyền thông Hong Kong đã có cuộc phỏng vấn với Ngô Ỷ Lợi. Trong bài phỏng vấn này, người tình Thành Long cho biết Ngô Trác Lâm hiện không có thu nhập. Khi dịch Covid-19 bùng phát, “con rơi Thành Long” cũng không có tiền để mua khẩu trang.

Mặc dù vậy, Ngô Ỷ Lợi vẫn không cho con gái tiền mua khẩu trang mà chỉ cho Ngô Trác Lâm cách phòng bệnh bằng tỏi. Cô cho biết bản thân mình đã ăn tỏi hơn 20 năm nay và con gái cô cũng có thói quen này từ khi còn nhỏ. 

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Không giúp con gái về mặt tiền bạc, Ngô Ỷ Lợi hướng dẫn con cách dùng tỏi để tăng cường sức khỏe

Một nguồn tin khác tiết lộ mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và con gái vẫn luôn “đóng băng”. Gần một năm nay Ngô Ỷ Lợi không “quấy rầy” cuộc sống của con gái. Về mặt kinh tế, cô cũng cắt luôn viện trợ cho Ngô Trác Lâm. 

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Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Ngô Ỷ Lợi đã chia sẻ quan điểm của mình về cuộc hôn nhân đồng giới của con gái đồng thời từ chối trả lời câu hỏi có liên lạc với Thành Long nữa không.

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Từ khóa:   Thành Long Ngô Ỷ Lợi con rơi Thành Long

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