Sinh con cho bạn trai nhưng nữ chính ‘Lê Hấp Đường Phèn’ vẫn không được thừa nhận?

Sao quốc tế 03/04/2020 13:10

Động thái gần đây của Trương Vũ Kiếm khiến không ít người thương cảm cho nữ chính trong ‘Lê Hấp Đường Phèn’ – Ngô Thiến.

Mặc dù chưa phải là diễn viên quá nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ nhưng Ngô Thiến được đánh giá là một trong những diễn viên đầy tiềm năng. Lối diễn xuất tự nhiên của cô luôn là điểm sáng trong mỗi tác phẩm mà cô tham gia.

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Ngô Thiến thường vào vai những cô nàng ngọt ngào, dễ thương

Gần đây bộ phim “Lê Hấp Đường Phèn” của Ngô Thiến và Trương Tân Thành phát sóng giúp cặp đôi chính nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Với dàn diễn viên xuất sắc cùng nội dung ngôn tình cuốn hút, “Lê Hấp Đường Phèn” đang là bộ phim có rating cao nhất tại Trung Quốc.

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Bộ phim 'Lê Hấp Đường Phèn' của Trương Tân Thành và Ngô Thiến nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả

Chính vì nổi tiếng nên đời tư của Ngô Thiến lại trở thành đề tài khiến netizen bàn tán. Trước đây từng có tin đồn cho rằng Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong “Thịnh Đường Huyễn Dạ” và “Anh Chỉ Thích Em”. Thậm chí có người còn cho biết Trương Vũ Kiếm đã gặp gỡ cha mẹ của Ngô Thiến để tính chuyện lâu dài.

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Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm vướng tin đồn hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong 'Anh Chỉ Thích Em'
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Thậm chí có tin cho rằng Trương Vũ Kiếm đã gặp gỡ bố mẹ của Ngô Thiến để tính chuyện trăm năm

Thời gian qua có thông tin và nhiều bằng chứng cho thấy Ngô Thiến đã bí mật sinh con cho Trương Vũ Kiếm. Tuy nhiên, gần đây bạn trai tin đồn của cô lại thừa nhận mình đang độc thân khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai người. Nhiều fan hâm mộ thương Ngô Thiến và bất mãn về hành động quá phũ phàng này của Trương Vũ Kiếm.

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Việc Trương Vũ Kiếm khẳng định rằng mình vẫn còn độc thân khiến nhiều fan thương xót cho Ngô Thiến

Ngô Thiến từng tham gia nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như: “Bên Nhau Trọn Đời”, “Trạch Thiên Ký”, “Thịnh Đường Huyễn Dạ”, “Anh Chỉ Thích Em”… Với khuôn mặt thanh tú và lối diễn xuất tự nhiên, cô được nhiều khán giả ái mộ.

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Từ khóa:   Lê Hấp Đường Phèn Trương Tân Thành Trương Vũ Kiếm

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