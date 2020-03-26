Dung nhan khác lạ của Angela Baby sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19

Sao quốc tế 26/03/2020 19:33

Chính thức quay trở lại làm việc sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch Covid-19, nhiều người nhận xét nhan sắc của Angela Baby có phần khác lạ.

Sau kỳ nghỉ dài ngày, Angela Baby đã chính thức quay trở lại với công việc. Những tấm hình của cô được đăng tải trên mạng thu hút sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung. Tuy nhiên, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lại bị nhận xét là “kém sắc”.

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Quay trở lại với công việc nhưng nhan sắc của Angela Baby có phần khác lạ
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Dường như bà xã Huỳnh Hiểu Minh tăng cân khá nhiều trong kỳ nghỉ dài vừa qua
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Mặc dù vậy Angela Baby vẫn rất xinh đẹp
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Dù là những tấm hình chụp vội nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn khoe trọn khí chất của mình

Nhiều người cho rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh có phần mập hơn trước, khuôn mặt hơi khác lạ nhưng vẫn khá xinh đẹp. Đáng chú ý, loạt ảnh này được đăng tải ngay sau khi những hình ảnh tình cảm của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và bạn diễn được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người nói đùa rằng đây chính là cách Angela Baby đáp trả cho động thái mới đây của ông xã.

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Sau hơn 2 tháng ngưng mọi công việc vì dịch Covid-19, Angela Baby đã chính thức quay trở lại
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Những năm gần đây, sự nghiệp của Angela Baby có bước phát triển vượt bậc...
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... trong khi Huỳnh Hiểu Minh lại đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được ví von là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ khi hẹn hò cho tới khi kết hôn, tình yêu của họ giống hệt như một câu chuyện ngôn tình. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh không còn tương tác trên mạng xã hội. Cả hai không còn cùng nhau xuất hiện trong những sự kiện như trước khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.

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Cặp đôi nổi tiếng vẫn luôn khẳng định hôn nhân bền chặt trước mọi tin đồn tình cảm rạn nứt

Dù Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn luôn lo lắng cho hôn nhân của thần tượng.

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Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vô tư khoác tay cùng nhiều hành động ngọt ngào dành cho một người phụ nữ khác mà không phải Angela Baby.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Covid-19

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