Dung nhan khác lạ của Angela Baby sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19

Sau kỳ nghỉ dài ngày, Angela Baby đã chính thức quay trở lại với công việc. Những tấm hình của cô được đăng tải trên mạng thu hút sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung. Tuy nhiên, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lại bị nhận xét là “kém sắc”.

Quay trở lại với công việc nhưng nhan sắc của Angela Baby có phần khác lạ

Dường như bà xã Huỳnh Hiểu Minh tăng cân khá nhiều trong kỳ nghỉ dài vừa qua

Mặc dù vậy Angela Baby vẫn rất xinh đẹp

Dù là những tấm hình chụp vội nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn khoe trọn khí chất của mình

Nhiều người cho rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh có phần mập hơn trước, khuôn mặt hơi khác lạ nhưng vẫn khá xinh đẹp. Đáng chú ý, loạt ảnh này được đăng tải ngay sau khi những hình ảnh tình cảm của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và bạn diễn được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người nói đùa rằng đây chính là cách Angela Baby đáp trả cho động thái mới đây của ông xã.