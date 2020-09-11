Điểm danh 4 chàng trai hot nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020

Sau thành công của bộ phim ‘Lấy Danh Nghĩa Người Nhà’, Tống Uy Long trở thành một trong những diễn viên được ái mộ nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020.

Nổi tiếng nhanh chóng trong năm 2020 sau khi những bộ phim truyền hình của mình được phát sóng, Nhậm Gia Luân, Đinh Vũ Hề, Thành Nghị, Tống Uy Long trở thành 4 chàng trai được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón.

Nhậm Gia Luân

Sự nghiệp của Nhậm Gia Luân thăng hoa sau thành công của 'Cẩm Y Chi Hạ'

Năm 2020 là một năm đặc biệt thành công của nam diễn viên Nhậm Gia Luân. Bộ phim cổ trang “Cẩm Y Chi Hạ” do anh đóng chính phát sóng và nhận được phản hồi rất tốt từ người xem. Sau thành công này, Nhậm Gia Luân nhận được rất nhiều lời mời hợp tác và vụt sáng trở thành một trong những nam diễn viên Hoa ngữ được yêu mến nhất năm 2020.

Đinh Vũ Hề

2020 cũng là một năm đặc biệt thành công trong sự nghiệp của Đinh Vũ Hề

Chàng trai sinh năm 1995 Đinh Vũ Hề đặc biệt nổi tiếng sau khi bộ phim “Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn” được phát sóng. Diễn xuất nhập tâm cùng vẻ đẹp trai đã khiến lượng fan hâm mộ anh chàng này tăng lên chóng mặt. Thời gian sắp tới sự nghiệp của Đinh Vũ Hề được dự đoán sẽ có nhiều đột phá mới.

Thành Nghị

'Lưu Ly Mỹ Nhân Sát' là bộ phim giúp tên tuổi của Thành Nghị bay cao

Thành Nghị nổi tiếng nhanh chóng sau khi những tập đầu tiên của bộ phim “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” được phát sóng. Kịch bản hay của bộ phim cùng lối diễn xuất có hồn giúp Thành Nghị nhanh chóng giành được cảm tình của người xem. Thành Nghị là một trong bốn chàng trai hot nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020.

Tống Uy Long

Sự nghiệp của Tống Uy Long ngày một thuận lợi sau thành công của bộ phim 'Lấy Danh Nghĩa Người Nhà'

Mặc dù mới 21 tuổi nhưng chàng diễn viên điển trai sinh năm 1999 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem khi hóa thân “anh lớn” Lăng Tiêu trong bộ phim hot nhất hè 2020 “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà”. Bộ phim đã giúp nam diễn viên họ Tống vụt sáng trở thành một trong những chàng trai được săn đón nhất năm 2020.

Thành công là vậy nhưng 'anh cả' Tống Uy Long từng không muốn nhận vai Lăng Tiêu Mặc dù thành công với vai diễn anh cả Lăng Tiêu nhưng Tống Uy Long từng không muốn nhận vai diễn này.

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