Thành công là vậy nhưng 'anh cả' Tống Uy Long từng không muốn nhận vai Lăng Tiêu

Mặc dù thành công với vai diễn anh cả Lăng Tiêu nhưng Tống Uy Long từng không muốn nhận vai diễn này.

Với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành, “Lấy danh nghĩa người nhà” đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất hiện nay. Bộ phim xoanh quanh ba anh em Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm. Dù không cùng huyết thống nhưng họ lại sống chung dưới một mái nhà. Những tình tiết hài hước, cảm động đã giúp “Lấy danh nghĩa người nhà” trở thành bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất mùa hè năm nay. 'Lấy danh nghĩa người nhà' đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất hiện nay Cũng nhờ thành công này, ba diễn viên Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Rất nhiều fan nữ ước mơ có được hai người anh trai cực phẩm như Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu. Đối với nhiều bạn trẻ, Tống Uy Long và Trương Tân Thành trở thành những ông anh quốc dân đáng yêu nhất.

Bất kỳ cô gái nào cũng muốn có được hai người anh trai cực phẩm như Lý Tiêm Tiêm Thành công là vậy nhưng mới đây Tống Uy Long chia sẻ rằng anh từng không muốn nhận vai diễn này vì lý do nhỏ tuổi nhất trong ba người. Tống Uy Long cho biết khi nhận kịch bản anh sợ rằng mình không thể hiện tốt vai diễn Lăng Tiêu. Ngoài đời, Tống Uy Long là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng khi nhận vai này anh sẽ trở thành anh cả Lăng Tiêu, một người luôn chăm lo bảo vệ các em. Nam diễn viên 21 tuổi lo lắng mình không thể đảm nhận được một vai diễn nội tâm như vậy. Mặc dù mới 21 tuổi nhưng Tống Uy Long lại đóng vai anh cả đầy nội tâm Cuối cùng một cuộc điện thoại của Trương Tân Thành đã giúp Tống Uy Long xóa bỏ những lo âu đó. Trương Tân Thành nói rằng Tống Uy Long chắc chắn sẽ diễn được vai Lăng Tiêu. Trương Tân Thành lớn tuổi hơn Tống Uy Long nên nếu như sau này phim có vấn đề gì mọi người sẽ trách anh chứ không ai trách Tống Uy Long. Nghe những lời động viên ấy, Tống Uy Long đã nhận lời tham gia bộ phim này.

Tống Uy Long từng lo lắng sẽ không diễn tốt nhân vật Lăng Tiêu nên không muốn nhận vai diễn này Trương Tân Thành chính là người giúp Tống Uy Long tự tin nhận kịch bản Chắc chắn cả Trương Tân Thành và Tống Uy Long chẳng ai ngờ được rằng bộ phim lại có được thành công ngoài mong đợi như vậy. Hiện nay “Lấy danh nghĩa người nhà” đang là bộ phim dẫn đầu trên bảng xếp hạng rating phim truyền hình Hoa ngữ.

Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận trong phim mới Những hình ảnh đầu tiên của nam thần không tuổi Chung Hán Lương và mỹ nhân kém 16 tuổi Đàm Tùng Vận trong phim truyền hình ‘Cẩm Tâm Tự Ngọc’ vừa được nhà sản xuất đăng tải.

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