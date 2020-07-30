Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

Sao quốc tế 30/07/2020 14:44

‘Tây Du Ký’, ‘Hoàn Châu Cách Cách’ là những bộ phim truyền hình được phát đi phát lại trên sóng truyền hình Hoa ngữ vào mỗi dịp hè.

Với nhiều người Trung Quốc, mỗi khi đài truyền hình Hồ Nam phát sóng bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” thì có nghĩa là mùa hè đã đến. Không chỉ riêng bộ phim đình đám này, có rất nhiều phim truyền hình được phát sóng vào mùa hè và trở thành những tác phẩm có rating cao nhất lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ.

Tân Dòng Sông Ly Biệt

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'Tân Dòng Sông Ly Biệt' là một trong những bộ phim được các đài truyền hình lựa chọn phát sóng vào mùa hè

Sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, nữ văn sĩ Quỳnh Dao tiếp tục sản xuất bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Điều đáng nói là bộ phim này được phát sóng lần đầu tiên năm 2001 nhưng không phải vào mùa hè. Sau đó rất nhiều đài truyền hình lựa chọn phát lại vào mùa hè và trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè.

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

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'Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ' là một bộ phim kinh điển của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Năm 1992, “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” được phát sóng lần đầu tiên tại Đài Loan. Sau đó rất nhiều đài truyền hình Trung Quốc chọn bộ phim này để phát sóng vào mùa hè và trở thành ký ức đẹp của rất nhiều người.

Tây Du Ký

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Hơn 30 năm qua, 'Tây Du Ký' được phát lại hơn 3000 lần

“Tây Du Ký” là bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Người Trung Quốc thường nói rằng không có “Tây Du Ký” thì không có mùa hè. Theo một thống kê, “Tây Du Ký” được phát lại hơn 3000 lần. Chỉ với con số này thôi cũng đủ thấy bộ phim này được người hâm mộ yêu mến thế nào.

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

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Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình vô cùng thành công với 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm'

Mùa hè năm 2014, bộ phim cổ trang đình đám màn ảnh nhỏ xứ Trung “Cổ Kiếm Kỳ Đàm” được phát sóng. Bộ phim trở thành một hiện tượng và cũng là bàn đạp giúp sự nghiệp của Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Trịnh Sảng… nâng lên một tầm cao mới. Đây là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được khán giả yêu mến nhất trong 10 năm trở lại đây.

Hoa Thiên Cốt

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Triệu Lệ Dĩnh đã có màn trình diễn xuất thần khi vào vai Hoa Thiên Cốt

Mùa hè năm 2015 bộ phim “Hoa Thiên Cốt” do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính được phát sóng và đã tạo ra một kỷ lục về tỷ suất người xem không chỉ ở Trung Quốc. Sau này, nhiều đài truyền hình lựa chọn “Hoa Thiên Cốt” để phát sóng vào dịp hè.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

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'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' là bộ phim có lượt người xem rất cao

Mùa hè năm 2016, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” được phát sóng. Dù đây là một bộ phim hiện đại nhưng lại có rating kỷ lục. Bộ phim cũng giúp sự nghiệp của Trịnh Sảng và Dương Dương gặt hái được nhiều thành công.

Sở Kiều Truyện

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Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gây dấu ấn với 'Sở Kiều Truyện'

“Sở Kiều Truyện” là bộ phim truyền hình được phát sóng vào mùa hè năm 2017. Ngay từ khi mới phát sóng, diễn xuất của nam chính Lâm Canh Tân gây nhiều tranh cãi. Vậy nhưng sau đó “Sở Kiều Truyện” đã gặt hái được nhiều thành công và trở thành một trong những bộ phim có rating cao nhất của Triệu Lệ Dĩnh.

Trần Tình Lệnh

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'Trần Tình Lệnh' giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ

Mùa hè năm 2019, bộ phim truyền hình cổ trang “Trần Tình Lệnh” được phát sóng. Nội dung hay cùng dàn diễn viên đẹp như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã giúp bộ phim trở thành một hiện tượng. Dù chỉ mới phát sóng được hơn 1 năm nhưng lượt xem trên mạng của bộ phim đã đạt gần 9 tỷ. Con số này đủ để chứng minh “Trần Tình Lệnh” là bộ phim được yêu mến đến mức nào.

Netizen xứ Trung sửng sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong ‘Sam Sam Đến Rồi’

Netizen xứ Trung sửng sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong ‘Sam Sam Đến Rồi’

Thông tin hai nam thần Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong một dự án đình đám khiến fan hâm mộ xứ Trung đứng ngồi không yên.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Hoa Thiên Cốt

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