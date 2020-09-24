Người tình Thành Long lần đầu bày tỏ thái độ chấp nhận ‘vợ’ của con gái

Một câu nói của Ngô Ỷ Lợi khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã chấp nhận cô con dâu ngoại quốc.

20 năm qua, chuyện thị phi giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long từng khiến báo giới Hoa ngữ tốn nhiều giấy mực. Đến thời điểm hiện tại, những sự việc liên quan đến Thành Long và mẹ con Ngô Ỷ Lợi vẫn chưa bao giờ nguội lạnh với giới truyền thông.

Cuộc sống của mẹ con Ngô Ỷ Lợi vẫn là đề tài béo bở với truyền thông

Vấn đề giới tính của “Tiểu Long Nữ” Ngô Trác Lâm và những ồn ào liên quan đến đời tư của Ngô Ỷ Lợi và con gái luôn trở thành những tin bài hot nhất của truyền thông Hong Kong. Việc con gái không nghe lời từng khiến người tình Thành Long phiền muộn. Không ít lần hình ảnh Ngô Ỷ Lợi hút thuốc, uống rượu... bị chụp lại, khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng.

Mối quan hệ giữa Ngô Trác Lâm và 'vợ' khiến Ngô Ỷ Lợi nhiều lần đau đầu

Vậy nhưng có vẻ tình hình hiện nay đã tiến triển tốt hơn. Ngày 23/9, trước câu hỏi của fan hâm mộ liên quan đến tình hình của con gái, Ngô Ỷ Lợi trả lời: “Hiện nay con gái tôi đang nỗ lực kiếm tiền. Vợ của con bé không thích làm việc vậy nên con bé cố gắng kiếm tiền nuôi vợ”.

Có vẻ Ngô Ỷ Lợi đã dần chấp nhận mối quan hệ đồng giới của con gái

Câu nói này của Ngô Ỷ Lợi khiến nhiều người đoán rằng cô đã mở lòng chấp nhận cô con dâu ngoại quốc. Trước đây người tình Thành Long từng thể hiện ra mặt thái độ không thích “vợ” của con gái. Có lẽ hiện nay Ngô Ỷ Lợi đã thay đổi suy nghĩ và dần dần chấp nhận mối quan hệ đồng giới của con. Chính vì vậy mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm được cho là dần được hâm nóng.

Người tình một thuở hé lộ ngoài Ngô Trác Lâm, Thành Long có rất nhiều con rơi? Người tình Thành Long bất ngờ tiết lộ con gái mình có rất nhiều anh chị em khiến nam tài tử nổi tiếng hứng chịu chỉ trích từ dư luận.

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