Nổi tiếng nhanh chóng sau thành công của ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ nhưng gần đây Thành Nghị luôn phải đối mặt với nhiều thị phi.

Thời gian vừa qua, bộ phim cổ trang “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đóng chính thu hút sự quan tâm đặc biệt của các mọt phim Hoa ngữ. Bộ phim thành công không chỉ vì nội dung hay mà còn vì nam nữ diễn viên chính kết hợp khá ăn ý. Thành Nghị và Viên Băng Nghiên nổi tiếng sau thành công của 'Lưu Ly Mỹ Nhân Sát' Sau thành công của bộ phim này, tên tuổi của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên được nhiều người biết đến. Lượng fan hâm mộ theo dõi trang cá nhân của hai diễn viên cũng tăng lên rất nhiều. Thành Nghị trở thành một trong những nam diễn viên hot nhất Cbiz mùa hè năm nay.

Vậy nhưng mấy ngày vừa qua thị phi liên tục đến với “chàng Vũ Tư Phượng” khiến lượng người hâm mộ của anh giảm hơn 60 ngàn. Nguyên nhân là do trong buổi lễ mừng công của đoàn phim, Thành Nghị thể hiện khá rõ thái độ cô lập Viên Băng Nghiên. Điều này khiến nam diễn viên điển trai hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan hâm mộ của bộ phim. Vậy nhưng danh tiếng của Thành Nghị đi xuống nhanh chóng sau khi luôn làm mặt lạnh với Viên Băng Nghiên trong một sự kiện gần đây Không chỉ vậy, mới đây Thành Nghị lại bị nhân viên đoàn phim bóc mẽ việc nổi nóng mắng chửi đạo diễn nổi tiếng Mạch Quán Chi ngay tại phim trường. Để chứng minh, người này còn đăng luôn hình ảnh Thành Nghị tức giận, chỉ tay về phía đạo diễn Mạch Quán Chi. Dù không có âm thanh nhưng qua hình ảnh mọi người có thể cảm nhận được không khí lúc đó khá căng thẳng.

Thành Nghị còn bị bóc mẽ thiếu tôn trọng đạo diễn Mạch Quán Chi ngay tại phim trường Những thị phi gần đây của Thành Nghị khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng Sau khi sự việc này được đăng tải, danh tiếng của Thành Nghị suy giảm nhanh chóng. Nhiều fan hâm mộ cho biết hoàn toàn “vỡ mộng” với những hành động của “Vũ Tư Phượng” ngoài đời. Mặc dù mổi tiếng sau thành công của “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” vậy nhưng so với nhiều diễn viên khác Thành Nghị vẫn chưa thực sự “bạo hồng”. Chưa quá nổi tiếng nhưng thị phi lại quá nhiều khiến nhiều người hâm mộ bắt đầu thấy phản cảm với Thành Nghị.

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp Trong buổi livestream tuyên truyền cho ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’, hai diễn viên chính của bộ phim đã có màn tương tác vô cùng mãn nhãn cho khán giả.

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