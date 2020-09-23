Hết bất hòa với Viên Băng Nghiên, Thành Nghị lại bị bóc mẽ mắng chửi đạo diễn

Sao quốc tế 23/09/2020 09:58

Nổi tiếng nhanh chóng sau thành công của ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ nhưng gần đây Thành Nghị luôn phải đối mặt với nhiều thị phi.

Thời gian vừa qua, bộ phim cổ trang “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” do Thành NghịViên Băng Nghiên đóng chính thu hút sự quan tâm đặc biệt của các mọt phim Hoa ngữ. Bộ phim thành công không chỉ vì nội dung hay mà còn vì nam nữ diễn viên chính kết hợp khá ăn ý.

thanh nghi 1
Thành Nghị và Viên Băng Nghiên nổi tiếng sau thành công của 'Lưu Ly Mỹ Nhân Sát'

Sau thành công của bộ phim này, tên tuổi của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên được nhiều người biết đến. Lượng fan hâm mộ theo dõi trang cá nhân của hai diễn viên cũng tăng lên rất nhiều. Thành Nghị trở thành một trong những nam diễn viên hot nhất Cbiz mùa hè năm nay.

Vậy nhưng mấy ngày vừa qua thị phi liên tục đến với “chàng Vũ Tư Phượng” khiến lượng người hâm mộ của anh giảm hơn 60 ngàn. Nguyên nhân là do trong buổi lễ mừng công của đoàn phim, Thành Nghị thể hiện khá rõ thái độ cô lập Viên Băng Nghiên. Điều này khiến nam diễn viên điển trai hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan hâm mộ của bộ phim.

thanh nghi 2
Vậy nhưng danh tiếng của Thành Nghị đi xuống nhanh chóng sau khi luôn làm mặt lạnh với Viên Băng Nghiên trong một sự kiện gần đây

Không chỉ vậy, mới đây Thành Nghị lại bị nhân viên đoàn phim bóc mẽ việc nổi nóng mắng chửi đạo diễn nổi tiếng Mạch Quán Chi ngay tại phim trường. Để chứng minh, người này còn đăng luôn hình ảnh Thành Nghị tức giận, chỉ tay về phía đạo diễn Mạch Quán Chi. Dù không có âm thanh nhưng qua hình ảnh mọi người có thể cảm nhận được không khí lúc đó khá căng thẳng.

thanh nghi 3
Thành Nghị còn bị bóc mẽ thiếu tôn trọng đạo diễn Mạch Quán Chi ngay tại phim trường
thanh nghi 4
Những thị phi gần đây của Thành Nghị khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng 

Sau khi sự việc này được đăng tải, danh tiếng của Thành Nghị suy giảm nhanh chóng. Nhiều fan hâm mộ cho biết hoàn toàn “vỡ mộng” với những hành động của “Vũ Tư Phượng” ngoài đời. Mặc dù mổi tiếng sau thành công của “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” vậy nhưng so với nhiều diễn viên khác Thành Nghị vẫn chưa thực sự “bạo hồng”. Chưa quá nổi tiếng nhưng thị phi lại quá nhiều khiến nhiều người hâm mộ bắt đầu thấy phản cảm với Thành Nghị.

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

Trong buổi livestream tuyên truyền cho ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’, hai diễn viên chính của bộ phim đã có màn tương tác vô cùng mãn nhãn cho khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Thành Nghị và Viên Băng Nghiên Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

TIN LIÊN QUAN

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

Nữ chính ‘Lưu Ly Mỹ Nhân Sát’ lên tiếng sau màn thể hiện gây tranh cãi với bạn diễn trên sóng trực tiếp

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Bố Lưu Khải Uy tiết lộ điều đặc biệt về con trai khiến Dương Mịch phải ghen tỵ

Bố Lưu Khải Uy tiết lộ điều đặc biệt về con trai khiến Dương Mịch phải ghen tỵ

Những màn hóa thân xấu xí có một không hai của các đại mỹ nhân Hoa ngữ

Những màn hóa thân xấu xí có một không hai của các đại mỹ nhân Hoa ngữ

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thuở chưa nổi tiếng của các nam thần đình đám xứ Trung

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thuở chưa nổi tiếng của các nam thần đình đám xứ Trung

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục