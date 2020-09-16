Ngỡ ngàng trước nhan sắc thuở chưa nổi tiếng của các nam thần đình đám xứ Trung

Sao quốc tế 16/09/2020 19:31

Vương Nhất Bác là một trong những nam thần hàng đầu Cbiz hiện nay, vậy nhưng fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh thuở chưa nổi tiếng của thần tượng.

Ngô Diệc Phàm, Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn, Vương Nhất Bác đều là những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Không chỉ tài năng, các nam thần này đều vô cùng điển trai và có lượng fan hâm mộ khổng lồ. Tuy nhiên, hình ảnh thời chưa nổi tiếng với hiện tại của các nam thần này lại khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Ngô Diệc Phàm

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Hình ảnh trước và sau khi nổi tiếng của Ngô Diệc Phàm từng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung

Không chỉ điển trai, Ngô Diệc Phàm còn có khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện. Sau khi thành danh tại Hàn Quốc, nam tài tử họ Ngô về nước phát triển sự nghiệp. Lúc này Ngô Diệc Phàm lấn sân sang làm diễn viễn viên. Ở bất kỳ vai trò nào, Ngô Diệc Phàm đều làm rất tốt.

Tiêu Chiến

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Trước khi nổi tiếng Tiêu Chiến có phần mập mạp nhưng vẫn rất đẹp trai

Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của Tiêu Chiến được nhiều người biết tới. Cũng từ đó dung mạo thuở chưa nối tiếng của "chàng Ngụy Vô Tiện" thường xuyên được netizen xứ Trung đem ra để so sánh. Nếu như không có sự việc ngày 27/2 thì có lẽ giờ đây mỹ nam họ Tiêu đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ cái tên Tiêu Chiến đối với Cbiz vẫn còn rất lớn.

Thái Từ Khôn

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Thái Từ Khôn trước và sau khi gia nhập làng giải trí khác biệt khá nhiều

Mặc dù gia nhập làng trí chưa lâu nhưng tên tuổi và sức ảnh hưởng của Thái Từ Khôn trong Cbiz không hề kém cạnh các đàn anh. Xét về nhan sắc, trước và sau khi tham gia làng giải trí Thái Từ Khôn thay đổi khá nhiều. Nam ca sĩ ngày một đẹp trai và trưởng thành hơn.

Vương Nhất Bác

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Những hình ảnh ngày xưa của Vương Nhất Bác thường được fan hâm mộ đem ra so sánh với hiện tại

Mặc dù còn rất trẻ nhưng hơn một năm trở lại đây Vương Nhất Bác gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Không chỉ được mời hợp tác cùng nhiều diễn viên tên tuổi trong các bộ phim đình đám, Vương Nhất Bác còn khá thành công trong với vai trò vũ sư. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, chắc chắn những cơ hội tốt sẽ tìm đến Vương Nhất Bác trong thời gian tới.

Fan hâm mộ hết hồn với gương mặt khác lạ của Vương Nhất Bác

Fan hâm mộ hết hồn với gương mặt khác lạ của Vương Nhất Bác

Người hâm mộ dở khóc dở cười trước khuôn mặt được thay đổi bằng công nghệ của Vương Nhất Bác.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Ngô Diệc Phàm Thái Từ Khôn

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