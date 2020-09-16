Những màn hóa thân xấu xí có một không hai của các đại mỹ nhân Hoa ngữ

Sao quốc tế 16/09/2020 20:00

Luôn được mệnh danh là đại mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ nhưng để hoàn thành tốt vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh và nhiều sao nữ Cbiz không ngại làm xấu bản thân.

Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Đào… đều là những mỹ nhân nổi tiếng Cbiz với nhan sắc hơn người. Vậy nhưng để hóa thân thành công nhân vật, họ không ngại làm xấu bản thân.

Dương Mịch

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Nhân vật gai góc của Dương Mịch trong 'Mỹ Nhân Tâm Kế'

Nữ diễn viên Dương Mịch được đánh giá là một trong những người đẹp sở hữu thân hình và gương mặt hấp dẫn nhất Cbiz. Mặc dù vậy người đẹp họ Dương cũng không ngại làm xấu bản thân để hóa thân vào nhân vật Tuyết Diên trong bộ phim “Mỹ Nhân Tâm Kế”.

Lâm Tâm Như

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Dù đã cố gắng làm xấu bản thân nhưng Lâm Tâm Như vẫn rất xinh đẹp

Cũng trong bộ phim “Mỹ Nhân Tâm Kế”, người đẹp nổi tiếng Đài Loan Lâm Tâm Như cũng có phân đoạn hóa thân xấu xí. Dù cố tình làm xấu bản thân nhưng nhan sắc của người đẹp họ Lâm có vẻ không bị ảnh hưởng gì.

Trần Tú Lệ

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Tạo hình ấn tượng của Trần Tú Lệ trong 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký'

Trong bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, người đẹp Trần Tú Lệ hóa thân vào nhân vật Tiểu Chiêu. Có thể nói rằng đội ngũ hóa trang đã rất kỳ công khi “làm xấu” Trần Tú Lệ.

Triệu Lệ Dĩnh

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Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan ngỡ ngàng

Khi còn chưa nổi tiếng, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng đóng khá nhiều vai phụ. Cô không sợ làm xấu bản thân khi đóng trong “Thác Điểm Uyên Ương”. Tạo hình này của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều fan hâm mộ suýt chút nữa không nhận ra thần tượng của mình.

Lưu Đào

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Không ngại làm xấu bản thân, Lưu Đào thành công với nhân vật A Châu trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Lưu Đào vẫn luôn được mệnh danh là đại mỹ nhân của màn ảnh nhỏ xứ Trung. Vậy nhưng trong “Thiên Long Bát Bộ”, cô đã không ngần ngại xuất hiện với dung mạo chẳng giống ai. Cũng nhờ sự liều lĩnh này, Lưu Đào gây ấn tượng mạnh với vai diễn của mình.

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

Mặc dù chưa từng hợp tác nhưng cuộc đời Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại được gắn chặt với nhau.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lâm Tâm Như Lưu Đào

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