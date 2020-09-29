Vừa vướng tin đồn có tình mới, Phạm Băng Băng đã để lộ vòng hai to bất thường

Tối 28/9, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ chia sẻ với fan hâm mộ những món quà cô nhận được vào ngày sinh nhật vừa qua. Ngoài nhan sắc không tuổi của người đẹp họ Phạm, vòng hai to bất thường của cô cũng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng bạn gái cũ của Lý Thần đang mang thai.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng khoe những món quà mình nhận được trong ngày sinh nhật với fan hâm mộ

Mặc dù đã 39 tuổi nhưng cô vẫn rất trẻ trung

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, nhiều lần Phạm Băng Băng vướng tin đồn mang thai nhưng “nữ hoàng thị phi” vẫn khéo léo phủ nhận. Cách đây không lâu, người đẹp họ Phạm khoe chiếc nhẫn kim cương đắt giá khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay Lý Thần.