Vừa vướng tin đồn có tình mới, Phạm Băng Băng đã để lộ vòng hai to bất thường

Sao quốc tế 29/09/2020 19:26

Sau khi chia tay Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhiều lần vướng tin đồn mang thai.

Tối 28/9, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ chia sẻ với fan hâm mộ những món quà cô nhận được vào ngày sinh nhật vừa qua. Ngoài nhan sắc không tuổi của người đẹp họ Phạm, vòng hai to bất thường của cô cũng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng bạn gái cũ của Lý Thần đang mang thai.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng khoe những món quà mình nhận được trong ngày sinh nhật với fan hâm mộ
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Mặc dù đã 39 tuổi nhưng cô vẫn rất trẻ trung

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, nhiều lần Phạm Băng Băng vướng tin đồn mang thai nhưng “nữ hoàng thị phi” vẫn khéo léo phủ nhận. Cách đây không lâu, người đẹp họ Phạm khoe chiếc nhẫn kim cương đắt giá khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay Lý Thần.

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Dù không tham gia nghệ thuật nhưng Phạm Băng Băng vẫn là cái tên được nói đến nhiều nhất của Cbiz
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Nhan sắc của nữ diễn viên họ Phạm nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng
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Ngoài nhan sắc đỉnh cao, vòng hai 'lùm lùm' của Phạm Băng Băng cũng là tâm điểm chú ý của netizen
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Nhiều người cho rằng Phạm Băng Băng đang mang thai

Tin đồn có tình mới chưa được bao lâu thì nay Phạm Băng Băng lại bị nghi đang mang thai vì vòng hai của cô to bất thường. Trong quá khứ, nhiều lần Phạm Băng Băng cũng vướng tin đồn mang thai do bụng quá lớn. Phía người đẹp họ Phạm cũng nhiều lần lên tiếng giải thích rằng cô ăn nhiều nên bụng mới to vậy.

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Phạm Băng Băng từng nhiều lần vướng tin đồn mang thai vì vòng hai quá lớn

Hơn 2 năm sau khi bị tẩy chay vì trốn thuế, Phạm Băng Băng đang dần dần quay trở lại showbiz. Mặc dù còn khá khó khăn nhưng mới đây “nàng Võ Mỵ Nương” tiết lộ cô chuẩn bị quay phim. Đây được xem là một dấu mốc đánh dấu sự quay trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp Phạm Băng Băng.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng nữ hoàng thị phi Lý Thần

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