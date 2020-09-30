Không chỉ phản bội Lâm Phụng Kiều, Thành Long thừa nhận chưa từng nói yêu vợ

Sao quốc tế 30/09/2020 18:50

Thành Long từng thừa nhận rằng chưa một lần nói yêu Lâm Phụng Kiều dù rằng đã kết hôn nhiều năm.

Là một diễn viên nổi tiếng thế giới, đời tư của nam tài tử Thành Long vẫn luôn là đề tài thu hút giới truyền thông. Không chỉ mối quan hệ với người tình Ngô Ỷ Lợi, những câu chuyện liên quan đến gia đình Thành Long và Lâm Phụng Kiều cũng nhiều lần được báo giới khai thác.

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Ngoại tình nhưng được vợ tha thứ, Thành Long cho biết không còn tình yêu với Lâm Phụng Kiều

Không thể phủ nhận rằng, Thành Long là một nghệ sĩ đa tài. Ông không những nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhiều năm qua những tác phẩm của Thành Long đều nhận được những đánh giá tích cực từ người hâm mộ.

Đẹp trai, đa tài nhưng đời tư của nam diễn viên nổi tiếng cũng ảnh hưởng nhiều đến tên tuổi của ông. Vào lễ Thất tịch năm 2018, Thành Long đã hát bài “Suốt đời cảm ơn em” dành tặng Lâm Phụng Kiều.

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Thành Long chưa từng nói 'anh yêu em' với Lâm Phụng Kiều

Khi nhận được câu hỏi của báo giới về cuộc sống hôn nhân với Lâm Phụng Kiều, Thành Long chỉ dùng ba chữ “cảm ơn em” để biểu đạt. Ông còn nói rằng: “Tôi chưa từng nói anh yêu em với Kiều tỷ (Lâm Phụng Kiều) nhưng tôi thường xuyên nói với cô ấy cảm ơn em. Ba chữ này tôi sẽ nói suốt cuộc đời này”.

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Có lẽ Lâm Phụng Kiều là người tốt nhất nên Thành Long mới lựa chọn để kết hôn

Trong quá khứ, Thành Long từng chia sẻ rằng trước đây do không cẩn thận nên mới khiến Lâm Phụng Kiều mang thai Phòng Tổ Danh, sau đó bị ép nên mới kết hôn với cô. Khi Lâm Phụng Kiều mang thai, Thành Long có rất nhiều bạn gái. Lúc đó ông chỉ chọn người tốt nhất. Nam diễn viên gạo cội còn cho biết thêm hiện tại không có tình yêu với vợ. Sau khi Sohu đăng tải bài viết này, nam diễn viên nổi tiếng một lần nữa bị dư luận chỉ trích.

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Từ khóa:   Thành Long và Lâm Phụng Kiều Lâm Phụng Kiều Ngô Ỷ Lợi

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