Thân hình gợi cảm khiến đàn ông thèm khát, phụ nữ đố kỵ của Thư Kỳ

Đàn ông thường không thể cưỡng lại vẻ đẹp gợi cảm của Thư Kỳ còn phụ nữ vẫn luôn đố kỵ với nhan sắc của cô.

Nói đến mỹ nhân Hoa ngữ thì quả thực nhiều vô số kể, mỗi người đều sở hữu những nét đẹp riêng. Các nữ thần của thập niên 90 thường được nhắc đến như Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà… Gần đây Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba... cũng được người hâm mộ ví von là nữ thần nhờ nhan sắc tuyệt mỹ cùng khí chất hơn người. Thư Kỳ được xem là một trong những diễn viên hiếm hoi có quá khứ đóng phim cấp ba Thế nhưng trong số các nữ thần ấy có một nữ nghệ sĩ vô cùng khiêm tốn và được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý đó chính là Thư Kỳ. Nếu so sánh về nhan sắc, Thư Kỳ không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Nếu so sánh về diễn xuất, cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có năng lực của làng giải trí Hoa ngữ.

Mỗi cử chỉ của Thư Kỳ đều khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan trong một gia đình nghèo khó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô quyết định trở thành diễn viên phim cấp ba để đổi đời. Sau này đạo diễn gạo cội Vương Tinh là người đã giúp đỡ Thư Kỳ nổi tiếng. Vậy nhưng quá khứ đóng phim cấp ba vẫn là điểm đen trong cuộc sống của Thư Kỳ. Không ít lần cô bị dè bỉu, miệt thị vì từng là “gái hư”. Nhiều người nhận xét rằng có lẽ cũng vì quá khứ này mà từ trước đến nay trong giới showbiz Thư Kỳ vẫn luôn là người rất khiêm tốn. Những bộ cánh kén người mặc nhất nhưng khi Thư Kỳ khoác lên đều toát lên nét đẹp riêng không lẫn vào đâu được Nhan sắc của Thư Kỳ luôn là niềm khao khát của đàn ông và cũng là nỗi đố kỵ của phụ nữ Nếu xét một cách tổng thể gương mặt Thư Kỳ không phù hợp với các tiêu chuẩn về cái đẹp của đại chúng. Nhiều người còn nhận xét rằng không tìm thấy vẻ đẹp nào trên người Thư Kỳ. Thực tế nhan sắc Thư Kỳ được đánh giá “khá duyên”, càng nhìn càng thấy đẹp. Lần đầu nhìn sẽ thấy bình thường nhưng càng nhìn càng thấy vô cùng cuốn hút.

Dù nổi tiếng nhưng Thư Kỳ vẫn cố gắng hoàn thành tốt những vai diễn được giao Từng động tác hay cử chỉ của Thư Kỳ đều vô cùng hấp dẫn người khác phái. Mỗi lần tham gia sự kiện cô đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cho dù ảnh chụp cận cảnh hay chưa qua chỉnh sửa đều không thể “dìm” nhan sắc của Thư Kỳ.

Ngã ngửa trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi Khi không được hỗ trợ bởi công nghệ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi lộ rõ nhiều khuyết điểm khiến fan hâm mộ thất vọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-hinh-goi-cam-khien-dan-ong-them-khat-phu-nu-do-ky-cua-thu-ky-381399.html