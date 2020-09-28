Luôn phủ nhận ly hôn nhưng Triệu Vy lại bị ‘tóm sống’ qua đêm với tình trẻ

Mới đây hàng loạt hình ảnh của nữ diễn viên Triệu Vy với một chàng trai trẻ đã được truyền thông Hoa ngữ đăng tải rầm rộ. Người đàn ông xuất hiện cùng Triệu Vy được cho là một phú nhị đại nhỏ hơn nữ diễn viên họ Triệu 8 tuổi có tên Kha Mục Danh.

Nhiều bằng chứng cho thấy nữ diễn viên Triệu Vy đang hẹn hò tình trẻ

Theo cộng đồng mạng, Triệu Vy và chàng trai trẻ này qua lại từ hồi tháng 6. Từ đó đến nay người đẹp họ Triệu và Kha Mục Danh nhiều lần bị phát hiện đi cùng nhau. Mới đây Sohu còn phát hiện nàng Tiểu Yến Tử và người đàn ông này về chung một nơi. Nhiều người nghi ngờ Triệu Vy và tình trẻ đang sống cùng nhau.