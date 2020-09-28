Luôn phủ nhận ly hôn nhưng Triệu Vy lại bị ‘tóm sống’ qua đêm với tình trẻ

Sao quốc tế 28/09/2020 10:58

Mặc dù luôn vướng tin đồn ly hôn với Huỳnh Hữu Long nhưng nữ diễn viên Triệu Vy chưa một lần lên tiếng thừa nhận.

Mới đây hàng loạt hình ảnh của nữ diễn viên Triệu Vy với một chàng trai trẻ đã được truyền thông Hoa ngữ đăng tải rầm rộ. Người đàn ông xuất hiện cùng Triệu Vy được cho là một phú nhị đại nhỏ hơn nữ diễn viên họ Triệu 8 tuổi có tên Kha Mục Danh.

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Nhiều bằng chứng cho thấy nữ diễn viên Triệu Vy đang hẹn hò tình trẻ

Theo cộng đồng mạng, Triệu Vy và chàng trai trẻ này qua lại từ hồi tháng 6. Từ đó đến nay người đẹp họ Triệu và Kha Mục Danh nhiều lần bị phát hiện đi cùng nhau. Mới đây Sohu còn phát hiện nàng Tiểu Yến Tử và người đàn ông này về chung một nơi. Nhiều người nghi ngờ Triệu Vy và tình trẻ đang sống cùng nhau.

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Kha Mục Danh và Triệu Vy vướng tin đồn hẹn hò từ hồi tháng 6
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Triệu Vy không ngại ngần hút thuốc trước mặt 'bạn trai tin đồn'

Cách đây không lâu, sau khi Triệu Vy “dọn sạch” hình ảnh của Huỳnh Hữu Long trên trang cá nhân, có tin đồn cho rằng Triệu Vy và chồng đã ly hôn. Vậy nhưng sau đó phía Triệu Vy đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Hôn nhân của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long gặp nhiều trục trặc sau khi cặp đôi nổi tiếng bị điều tra hành vi gian lận chứng khoán, nợ nần bao vây đồng thời phải đối mặt với rất nhiều vụ kiện tụng. Dù không xuất hiện cùng nhau nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau Triệu Vy vẫn luôn ngầm ám chỉ hôn nhân hạnh phúc.

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Đi cùng tình trẻ Triệu Vy còn nhuộm tóc màu khá nổi bật
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Buổi tối cả hai cùng về chung một nơi khiến nhiều người tin rằng Triệu Vy và tình trẻ hiện đang sống chung
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Hiện tại phía Triệu Vy vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn lần này

Nhiều người cho rằng rất có thể hôn nhân giữa Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã sớm kết thúc nhưng người đẹp họ Triệu không muốn chia sẻ với truyền thông. Đứng trước những bằng chứng hẹn hò tình trẻ Kha Mục Danh lần này, phía nữ diễn viên họ Triệu hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Triệu Vy Huỳnh Hữu Long Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long

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