Những mỹ nam trời sinh đã sở hữu gương mặt cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ

Phim cổ trang là dòng phim ăn khách của làng giải trí Hoa ngữ. Rất nhiều tên tuổi lớn của Cbiz đều nổi tiếng nhờ đóng phim cổ trang. Thời gian gần đây, hàng loạt các diễn viên trẻ như Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác , La Vân Hi , Thành Nghị, Nhậm Gia Luân … đều ghi dấu ấn với các vai diễn cổ trang.

Sau thành công của bộ phim truyền hình cổ trang “Trần Tình Lệnh”, tên tuổi của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Vậy nhưng sự việc ngày 27/2 đã khiến sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu gặp nhiều rắc rối. Mặc dù đây là việc làm của fan hâm mộ nhưng người bị ảnh hưởng trực tiếp lại là Tiêu Chiến. Sở hữu gương mặt vạn người mê, nhưng Tiêu Chiến lại rất phù hợp với những tạo hình cổ trang. Nhiều người nhận xét vai diễn Ngụy Vô Tiện như được “đo ni đóng giày” cho Tiêu Chiến.

Không có ai phù hợp với vai Lam Vong Cơ hơn Vương Nhất Bác

Cùng tham gia “Trần Tình Lệnh” như Tiêu Chiến, sau khi bộ phim này phát sóng nam diễn viên trẻ Vương Nhất Bác bỗng vụt sáng trở thành một trong những hot boy được săn đón hàng đầu Cbiz. Dù Vương Nhất Bác đã thử sức với nhiều tạo hình cổ trang nhưng vai diễn Lam Vong Cơ của anh vẫn được đánh giá là ấn tượng nhất.

Chu Nhất Long

Chu Nhất Long cũng là một trong những nam thần cổ trang của Cbiz

Chu Nhất Long là một diễn viên đa tài. Dù đảm nhiệm vai diễn nào anh cũng đều hoàn thành rất tốt. Vậy nhưng tạo hình cổ trang của Chu Nhất Long lại được fan hâm mộ đánh giá cao nhất. Nhiều người nhận xét rằng Chu Nhất Long trời sinh đã sở hữu gương mặt cổ trang.

La Vân Hi

Từ vai Nhuận Ngọc, La Vân Hi gặt hái nhiều thành công với những bộ phim cổ trang

Trước đây La Vân Hi đã tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến vai diễn Dạ Thần Nhuận Ngọc trong “Hương Mật Tựa Khói Sương” thì tên tuổi của anh mới được nhiều người biết đến. Cũng nhờ vai diễn này, La Vân Hi được mệnh danh là nam thần cổ trang mới của Cbiz.

Thành Nghị

Thành Nghị cũng nổi tiếng nhanh chóng nhờ vai diễn Vũ Tư Phượng

2020 là một năm đặc biệt thành công trong sự nghiệp của Thành Nghị sau khi bộ phim “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát” được phát sóng. Cũng nhờ bộ phim này, Thành Nghị đã trở thành một trong những mỹ nam trời sinh đã sở hữu gương mặt cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhậm Gia Luân

Phù hợp với nhiều tạo hình nhưng có lẽ fan hâm mộ vẫn yêu mến nhất tạo hình cổ trang của Nhậm Gia Luân

Với mỗi kiểu tạo hình nam diễn viên Nhậm Gia Luân đều mang đến cho fan hâm mộ những điều đặc biệt khác nhau. Vậy nhưng trong sự nghiệp diễn xuất của mình, có lẽ Nhậm Gia Luân thành công nhất trong những vai diễn cổ trang.