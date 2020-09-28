Bom tấn cung đấu ‘Diên Hi Công Lược’ và ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng

Đều là những phim truyền hình bom tấm cung đấu của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhưng ‘Diên Hi Công Lược’ và ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ bất ngờ bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng trong cùng một ngày.
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Hiện tại chủ đề “Diên Hi Công Lược” và “Hậu Cung Như Ý Truyện” bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng đang là chủ đề được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm. Theo đó, sáng ngày 28/9, thông tin “Diên Hi Công Lược” bị gỡ khỏi trang Iqiyi được đăng tải trên nhiều trang giải trí hàng đầu Trung Quốc, người xem không thể vào xem bộ phim này được.
Sau đó không lâu “đối thủ” của “Diên Hi Công Lược” là “Hậu Cung Như Ý Truyện” cũng gặp tình trạng tương tự trên nền tảng phát video của Tencent. Sự việc này khiến fan hâm mộ của hai bộ phim đình đám đứng ngồi không yên. Hiện tại chủ đề “Như Ý Truyện bị gỡ xuống” đang đứng đầu hot search trên weibo. Nguyên nhân thực sự khiến hai bom tấn cung đấu này bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng vẫn chưa được công bố.
Ngoài ra còn có tin đồn cho rằng tất cả các phim có đề tài cung đấu sẽ đều bị gỡ xuống. Sau khi đài truyền hình không được chiếu thể loại phim này thì bây giờ đến lượt các nền tảng internet cũng chịu quy định hạn chế phát sóng. Hiện nay phía nhà sản xuất hai bộ phim này cũng như các nền tảng phát sóng internet chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho sự việc lần này.
"Diên Hi Công Lược" từng làm nên tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Tần Lam... và là bộ phim cung đấu đình đám nhất năm 2018. "Hậu Cung Như Ý Truyện" cũng là bộ phim với chủ đề tương tự với sự tham gia diễn xuất của Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết... Với nhưng ai yêu mến chủ đề cung đấu thì không thể bỏ qua hai bộ phim đình đám này.