Bom tấn cung đấu ‘Diên Hi Công Lược’ và ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng

Hiện tại chủ đề “Diên Hi Công Lược” và “Hậu Cung Như Ý Truyện” bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng đang là chủ đề được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm. Theo đó, sáng ngày 28/9, thông tin “Diên Hi Công Lược” bị gỡ khỏi trang Iqiyi được đăng tải trên nhiều trang giải trí hàng đầu Trung Quốc, người xem không thể vào xem bộ phim này được.

Từng là bộ phim cung đấu đình đám, 'Diên Hi Công Lược' bất ngờ bị ngừng chiếu tại Trung Quốc

Sau đó không lâu “đối thủ” của “Diên Hi Công Lược” là “Hậu Cung Như Ý Truyện” cũng gặp tình trạng tương tự trên nền tảng phát video của Tencent. Sự việc này khiến fan hâm mộ của hai bộ phim đình đám đứng ngồi không yên. Hiện tại chủ đề “Như Ý Truyện bị gỡ xuống” đang đứng đầu hot search trên weibo. Nguyên nhân thực sự khiến hai bom tấn cung đấu này bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng vẫn chưa được công bố.