4 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được dư luận ngợi khen vì nội dung bám sát nguyên tác

Sao quốc tế 17/05/2020 06:23

Ở thời điểm phát sóng, ‘Hoa Thiên Cốt’ của Triệu Lệ Dĩnh từng vướng tin đồn phải cắt bỏ nhiều cảnh quay nhưng bộ phim này vẫn được đánh giá bám sát nguyên tác.

Những năm gần đây dòng phim chuyển thể rất được yêu mến tại Trung Quốc. Nhiều bộ tiểu thuyết đình đám được chuyển thể thành phim truyền hình và trở thành một trong những trào lưu thịnh hành nhất tại Cbiz hiện nay. Vậy nhưng nhiều bộ phim chuyển thể bị dư luận chỉ trích là cải biên quá nhiều so với nguyên tác. Bên cạnh đó, có những tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ vì bám sát cốt truyện.

Hoa Thiên Cốt

hoa thien cot 1
'Hoa Thiên Cốt' được xây dựng khá sát với nguyên tác của nhà văn Fresh Quả Quả

Hoa Thiên Cốt” là bộ phim tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Fresh Quả Quả. Với sự tham gia của Triệu Lệ DĩnhHoắc Kiến Hoa, bộ phim này đã từng làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ suốt năm 2015. Mặc dù thời điểm đó có nhiều nguồn tin cho hay một số cảnh quay nhạy cảm trong phim đã bị cắt bỏ nhưng fan hâm mộ vẫn đánh giá rất cao nội dung và chất lượng của “Hoa Thiên Cốt”.

Hương Mật Tựa Khói Sương

hoa thien cot 2
'Hương Mật Tựa Khói Sương' là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Dương Tử và Đặng Luân

Năm 2018, bộ phim chuyển thể “Hương Mật Tựa Khói Sương” phát sóng và ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận. Cặp đôi Dương Tử - Đặng Luân cũng nhanh chóng nổi tiếng sau thành công của bộ phim này. Từ nội dung cho tới kỹ xảo “Hương Mật Tựa Khói Sương” đều bám rất chặt theo cốt truyện của tiểu thuyết cùng tên.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

hoa thien cot 3
'Hậu Cung Chân Hoàn Truyện' được cho là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của làng giải trí Hoa ngữ

Đây là bộ phim chuyển thể có đề tài cung đấu từng nổi đình nổi đám khắp Trung Quốc suốt một thời gian dài. “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện” có sự góp mặt của nhiều diễn viên trường phái thực lực như Tôn Lệ, Trần Kiến Bân, Thái Thiếu Phân, Tưởng Hân… Sau khi phát sóng, bộ phim thực sự gây tiếng vang lớn trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ. Nhiều người còn khẳng định rằng đây là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của Cbiz.

Khánh Dư Niên

hoa thien cot 4
Dù mới phát sóng nhưng 'Khánh Dư Niên' cũng nhận được nhiều ngợi khen vì bám sát nguyên tác

Thời gian gần đây bộ phim “Khánh Dư Niên” của Trương Nhược Quân được phát sóng và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Bộ phim không những thể hiện được nhiều nội dung trong truyện mà còn rất tôn trọng nguyên tác. Có lẽ chính vì điều này nên nhà sản xuất đã lên kế hoạch về kịch bản cũng như diễn viên để chuẩn bị khởi quay phần 2.

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Dù con trai đã hơn một tuổi nhưng hôn lễ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và chồng vẫn luôn bị trì hoãn khiến fan hâm mộ lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hoắc Kiến Hoa Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

10 mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với thứ hạng của Địch Lệ Nhiệt Ba

10 mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với thứ hạng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa các nam thần Cbiz và người dưng

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa các nam thần Cbiz và người dưng

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

5 mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ

5 mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 47 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 49 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 6 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý