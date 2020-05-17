4 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được dư luận ngợi khen vì nội dung bám sát nguyên tác

Những năm gần đây dòng phim chuyển thể rất được yêu mến tại Trung Quốc. Nhiều bộ tiểu thuyết đình đám được chuyển thể thành phim truyền hình và trở thành một trong những trào lưu thịnh hành nhất tại Cbiz hiện nay. Vậy nhưng nhiều bộ phim chuyển thể bị dư luận chỉ trích là cải biên quá nhiều so với nguyên tác. Bên cạnh đó, có những tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ vì bám sát cốt truyện.

“ Hoa Thiên Cốt ” là bộ phim tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Fresh Quả Quả. Với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa , bộ phim này đã từng làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ suốt năm 2015. Mặc dù thời điểm đó có nhiều nguồn tin cho hay một số cảnh quay nhạy cảm trong phim đã bị cắt bỏ nhưng fan hâm mộ vẫn đánh giá rất cao nội dung và chất lượng của “Hoa Thiên Cốt”.

'Hương Mật Tựa Khói Sương' là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Dương Tử và Đặng Luân

Năm 2018, bộ phim chuyển thể “Hương Mật Tựa Khói Sương” phát sóng và ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận. Cặp đôi Dương Tử - Đặng Luân cũng nhanh chóng nổi tiếng sau thành công của bộ phim này. Từ nội dung cho tới kỹ xảo “Hương Mật Tựa Khói Sương” đều bám rất chặt theo cốt truyện của tiểu thuyết cùng tên.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

'Hậu Cung Chân Hoàn Truyện' được cho là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của làng giải trí Hoa ngữ

Đây là bộ phim chuyển thể có đề tài cung đấu từng nổi đình nổi đám khắp Trung Quốc suốt một thời gian dài. “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện” có sự góp mặt của nhiều diễn viên trường phái thực lực như Tôn Lệ, Trần Kiến Bân, Thái Thiếu Phân, Tưởng Hân… Sau khi phát sóng, bộ phim thực sự gây tiếng vang lớn trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ. Nhiều người còn khẳng định rằng đây là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của Cbiz.

Khánh Dư Niên

Dù mới phát sóng nhưng 'Khánh Dư Niên' cũng nhận được nhiều ngợi khen vì bám sát nguyên tác

Thời gian gần đây bộ phim “Khánh Dư Niên” của Trương Nhược Quân được phát sóng và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Bộ phim không những thể hiện được nhiều nội dung trong truyện mà còn rất tôn trọng nguyên tác. Có lẽ chính vì điều này nên nhà sản xuất đã lên kế hoạch về kịch bản cũng như diễn viên để chuẩn bị khởi quay phần 2.