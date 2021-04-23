Sau vụ ly hôn chấn động Cbiz của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong, cư dân mạng bỗng tình cờ phát hiện sự thật "chấn động". Nhiều cặp đôi được lựa chọn để chụp hình quảng cáo cho cùng thương hiệu thời trang, vậy nhưng sau đó họ lại chia tay trong tiếc nuối.

Sáng ngày 23/4, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong cùng nhau tuyên bố đã ly hôn trước sự bàng hoàng của người hâm mộ. Nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn được cho là thời gian bên nhau ít còn thời gian xa nhau lại quá nhiều. Sau khi tuyên bố ly hôn, Phùng Thiệu Phong còn gửi lời chúc phúc tới vợ cũ, sau đó Triệu Lệ Dĩnh cũng đáp lại chồng cũ bằng những lời tương tự. Vợ chồng Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh từng là gương mặt yêu thích của hãng thời trang H&M Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn nhưng fan của cô lại rất vui mừng, họ còn tuyên bố thần tượng của mình là “phú bà đơn thân”. Điều này cho thấy fan của Triệu Lệ Dĩnh không hề thích Phùng Thiệu Phong. Còn nhớ trước đây, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chụp hình tình nhân làm đại diện thương hiệu cho nhãn hàng H&M, khi poster được đăng tải, rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã photoshop hình của Phùng Thiệu Phong thành cây thông noel.

Fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh lại thay thế hình ảnh Phùng Thiệu Phong bằng cây thông noel Theo QQ, nhiều người tinh ý nhận xét rằng, sau khi làm đại diện hình ảnh cho nhãn hàng thời trang H&M rất nhiều cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ đã chia tay. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong còn 3 cặp đôi nữa đều chia tay sau khi chụp hình cho H&M. Phạm Băng Băng và Lý Thần cũng từng được mời chụp hình cho H&M Phạm Băng Băng và Lý Thần cũng đã từng cùng nhau xuất hiện trong những tấm hình của hãng thời trang H&M. Khi đó, Băng – Thần là một trong những cặp đẹp đôi nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng chẳng thể ngờ sau đó không lâu, Phạm Băng Băng vướng phải bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng và Lý Thần cũng tuyên bố chia tay sau đó một thời gian.

Liu Wen và Choi Si Won cũng chia tay sau một thời gian hẹn hò Siêu mẫu Liu Wen và bạn trai Choi Si Won từng được cho là hẹn hò sau khi cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Cặp đôi cũng đã từng chụp hình quảng cáo tình nhân cho hãng thời trang H&M nhưng đáng tiếc sau đó cặp đôi cũng chia tay trong tiếc nuối. Vợ chồng Châu Tấn và Cao Thánh Viễn cũng tuyên bố chia tay sau một thời gian vướng tin đồn ly hôn Cuối cùng là Châu Tấn và Cao Thánh Viễn, vợ chồng diễn viên nổi tiếng cũng đã từng được H&M mời chụp hình quảng cáo. Vậy nhưng mới đây, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn cũng đã xác nhận ly hôn. Dân mạng xứ Trung truyền tai nhau rằng, phải chăng đây là “lời nguyền” cho những cặp đôi nổi tiếng.

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn Trong khi netizen vẫn khá sốc trước thông tin cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn thì nguyên nhân khiến cặp đôi ‘đường ai nấy đi’ cũng được rất nhiều người quan tâm.

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