Một mình đóng 3 vai, Phạm Băng Băng thể hiện khả năng biến hóa khôn lường

Phạm Băng Băng không ngại những nếp nhăn của tuổi tác, cô sẵn sàng hóa thân thành một người phụ nữ già nua.

Từ một cô nàng cá tính trở thành một cô gái gợi cảm, cuối cùng là “biến thân” thành một quý bà, chỉ trong một bộ ảnh nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến không ít người nể phục vì sự tài tình trong phong cách biến hóa của mình. Những tấm hình mới nhất của Phạm Băng Băng khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Một mình Phạm Băng Băng hóa thân thành 3 nhân vật trong bộ hình mới

Một cô gái tự tin và xinh đẹp

Nhưng cũng vô cùng dễ thương

Phạm Băng Băng tràn đầy năng lượng khi thực hiện bộ hình mới

Từ trước đến nay, trong giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vẫn luôn là người nổi tiếng với các phong cách biến hóa khôn lường. Mỗi bộ hình của "nữ hoàng thị phi" đều mang đến nhiều cảm giác khác nhau cho người xem. Trong những tấm hình mới nhất, Phạm Băng Băng đã hóa thân thành những người phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau.

'Nữ hoàng thị phi' biến hóa với phong cách gợi cảm

Đôi mắt to tròn, mái tóc màu hồng và trên mặt có tàn nhang

Một phong cách khá gợi cảm của nữ diễn viên họ Phạm

Nhan sắc của Phạm Băng Băng thu hút mọi ánh nhìn

Không ngại làm xấu bản thân, Phạm Băng Băng thử thách với tạo hình quý bà

Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn đầy khí chất

Dù biến hóa thành quý bà nhưng Phạm Băng Băng vẫn rất xinh đẹp

Sau khi bị tẩy chay vì bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng thường xuất hiện trên các tạp chí. Nữ diễn viên họ Phạm tìm mọi cách để sớm quay lại làng giải trí nhưng dường như dư luận vẫn chưa thể tha thứ cho những việc làm trước đây của cô. Mặc dù vậy, mỗi lần xuất hiện, Phạm Băng Băng đều trở thành cái tên được truyền thông đặc biệt chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-minh-dong-3-vai-pham-bang-bang-the-hien-kha-nang-bien-hoa-khon-luong-401358.html