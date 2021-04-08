Một mình đóng 3 vai, Phạm Băng Băng thể hiện khả năng biến hóa khôn lường

Phạm Băng Băng không ngại những nếp nhăn của tuổi tác, cô sẵn sàng hóa thân thành một người phụ nữ già nua.
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Từ một cô nàng cá tính trở thành một cô gái gợi cảm, cuối cùng là “biến thân” thành một quý bà, chỉ trong một bộ ảnh nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến không ít người nể phục vì sự tài tình trong phong cách biến hóa của mình. Những tấm hình mới nhất của Phạm Băng Băng khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Từ trước đến nay, trong giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vẫn luôn là người nổi tiếng với các phong cách biến hóa khôn lường. Mỗi bộ hình của "nữ hoàng thị phi" đều mang đến nhiều cảm giác khác nhau cho người xem. Trong những tấm hình mới nhất, Phạm Băng Băng đã hóa thân thành những người phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau.
Sau khi bị tẩy chay vì bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng thường xuất hiện trên các tạp chí. Nữ diễn viên họ Phạm tìm mọi cách để sớm quay lại làng giải trí nhưng dường như dư luận vẫn chưa thể tha thứ cho những việc làm trước đây của cô. Mặc dù vậy, mỗi lần xuất hiện, Phạm Băng Băng đều trở thành cái tên được truyền thông đặc biệt chú ý.