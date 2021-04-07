Ở phiên xét xử thứ 2 vào ngày 6/4, Trương Hằng đã xuất hiện tại tòa án còn Trịnh Sảng lại không lộ mặt. Lần này, tranh cãi giữa Trương Hằng là luật sư của Trịnh Sảng diễn ra gay gắt hơn, nhiều lần hai người cùng nói trước tòa. Thêm vào đó fan hâm mộ của Trịnh Sảng cũng tham gia khiến phiên xét xử khá hỗn loạn, quan tòa phải hết sức cố gắng để khống chế cục diện.

Trong phiên xử đầu tiên vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng , rất nhiều bí mật về mối quan hệ giữa hai người đã được phanh phui trước tòa. Trương Hằng tố Trịnh Sảng từng có ý định tự sát và yêu cầu nữ diễn viên họ Trịnh làm giám định thần kinh.

Luật sư của Trịnh Sảng đưa ra nhật ký nói chuyện giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng. Trong đó, Trương Hằng hơn 100 lần nói “đánh chết” Trịnh Sảng, nói cô “câm miệng” đồng thời dùng những lời lẽ nặng nề để chửi mắng nữ diễn viên Trịnh Sảng. Khi được quan tòa yêu cầu giải thích nội dung nhắn tin “đánh chết” Trịnh Sảng thì Trương Hằng nói rằng đó chỉ là nói đùa. Quan tòa yêu cầu Trương Hằng đọc lại thì bạn trai cũ của Trịnh Sảng lại không thể đọc, anh ta nói rằng khi đó uống say nên không biết mình đã làm gì.

Trong phiên xét xử này đã xảy ra những tranh cãi gay gắt giữa Trương Hằng và luật sư của Trịnh Sảng

Những lời khai của Trương Hằng có vẻ khá mâu thuẫn, khi luật sư của Trịnh Sảng hỏi từ nhật ký nói chuyện cho thấy Trịnh Sảng rất sợ Trương Hằng đúng không? Trương Hằng đã trả lời “không phải”. Sau đó luật sư hỏi tiếp: “Trịnh Sảng nói muối gặp anh để thảo luận một việc đúng không? Cùng lúc đó cô ấy cũng đề cập tới rất sợ phải gặp anh đúng không?” thì Trương Hằng lại trả lời là “đúng”. Vậy nhưng ngay sau đó Trương Hằng lại thay đổi: “Những lời nói của Trịnh Sảng không có tính logic, tôi không hiểu cô ấy nói gì nên tôi chưa bao giờ trả lời cô ấy”.