Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Mặc dù Trịnh Sảng và Trương Hằng đang ở Mỹ để tham gia vụ kiện giành quyền nuôi con nhưng mẹ của nữ diễn viên lại có động thái mới khiến netizen ngán ngẩm.
- Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng
- Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái
Theo dự kiến, ngày 6/4 sẽ diễn ra phiên xét xử thứ hai vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đề nghị được cùng nuôi con với Trương Hằng nhưng bạn trai cũ của cô không đồng ý. Không chỉ vậy, Trương Hằng còn cho biết Trịnh Sảng có vấn đề về tâm lý, cô từng có ý định tự sát và mắc bệnh trầm cảm.
Ngày 31/3, một vụ kiện khác giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng cũng được diễn ra tại Thượng Hải. Theo phán quyết của tòa án, Trương Hằng là người thua kiện và phải trả lại số tiền 20 triệu nhân dân tệ cho Trịnh Sảng. Vậy nhưng ngay sau đó Trương Hằng đã lên tiếng và khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục kháng cáo. Không dừng lại ở đây, ngày 1/4 Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng và người nhà của cô thực hiện “hợp đồng âm dương” để trốn thuế.
Khi con gái đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện và bị dư luận tẩy chay thì mẹ của Trịnh Sảng lại có động thái mới khiến khán giả ngán ngẩm. Ngày 4/5, một fan hâm mộ của Trịnh Sảng đã đăng dòng trạng thái: “Tôi hy vọng Trịnh Sảng có thể sớm trở lại”, không ngờ rằng mẹ của Trịnh Sảng lại like bài viết này. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ Trịnh Sảng rất muốn con gái sớm quay trở lại làng giải trí.
Động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng rất nhiều “gạch đá” của dư luận. Mặc dù con gái đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện thậm chí có thể phải ngồi tù vì trốn thuế nhưng mẹ của Trịnh Sảng vẫn nuôi mơ ước con gái có thể sớm quay trở lại làng giải trí.