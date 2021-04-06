Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Sao quốc tế 06/04/2021 10:15

Mặc dù Trịnh Sảng và Trương Hằng đang ở Mỹ để tham gia vụ kiện giành quyền nuôi con nhưng mẹ của nữ diễn viên lại có động thái mới khiến netizen ngán ngẩm.

Theo dự kiến, ngày 6/4 sẽ diễn ra phiên xét xử thứ hai vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đề nghị được cùng nuôi con với Trương Hằng nhưng bạn trai cũ của cô không đồng ý. Không chỉ vậy, Trương Hằng còn cho biết Trịnh Sảng có vấn đề về tâm lý, cô từng có ý định tự sát và mắc bệnh trầm cảm.

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 Trịnh Sảng đang phải đối đầu với hàng loạt vụ kiện liên quan đến bạn trai cũ Trương Hằng

Ngày 31/3, một vụ kiện khác giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng cũng được diễn ra tại Thượng Hải. Theo phán quyết của tòa án, Trương Hằng là người thua kiện và phải trả lại số tiền 20 triệu nhân dân tệ cho Trịnh Sảng. Vậy nhưng ngay sau đó Trương Hằng đã lên tiếng và khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục kháng cáo. Không dừng lại ở đây, ngày 1/4 Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng và người nhà của cô thực hiện “hợp đồng âm dương” để trốn thuế.

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 Không chỉ tranh chấp quyền nuôi con, Trịnh Sảng có thể sẽ bị điều tra vì tội trốn thuế

Khi con gái đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện và bị dư luận tẩy chay thì mẹ của Trịnh Sảng lại có động thái mới khiến khán giả ngán ngẩm. Ngày 4/5, một fan hâm mộ của Trịnh Sảng đã đăng dòng trạng thái: “Tôi hy vọng Trịnh Sảng có thể sớm trở lại”, không ngờ rằng mẹ của Trịnh Sảng lại like bài viết này. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ Trịnh Sảng rất muốn con gái sớm quay trở lại làng giải trí.

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 Vì bê bối của con gái, nhiều netizen chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng
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 Trong khi Trịnh Sảng trải qua hàng loạt vụ kiện tụng, mẹ của cô vẫn nuôi giấc mơ con gái sẽ sớm quay trở lại showbiz

Động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng rất nhiều “gạch đá” của dư luận. Mặc dù con gái đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện thậm chí có thể phải ngồi tù vì trốn thuế nhưng mẹ của Trịnh Sảng vẫn nuôi mơ ước con gái có thể sớm quay trở lại làng giải trí.

Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Sau khi bị xử thua kiện, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng và gia đình đã sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Nếu thông tin này là thật, sự việc của Trịnh Sảng sẽ khá giống với scandal của Phạm Băng Băng trước đây.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng Trịnh Sảng và Trương Hằng

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