Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Theo dự kiến, ngày 6/4 sẽ diễn ra phiên xét xử thứ hai vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đề nghị được cùng nuôi con với Trương Hằng nhưng bạn trai cũ của cô không đồng ý. Không chỉ vậy, Trương Hằng còn cho biết Trịnh Sảng có vấn đề về tâm lý, cô từng có ý định tự sát và mắc bệnh trầm cảm.

Trịnh Sảng đang phải đối đầu với hàng loạt vụ kiện liên quan đến bạn trai cũ Trương Hằng

Ngày 31/3, một vụ kiện khác giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng cũng được diễn ra tại Thượng Hải. Theo phán quyết của tòa án, Trương Hằng là người thua kiện và phải trả lại số tiền 20 triệu nhân dân tệ cho Trịnh Sảng. Vậy nhưng ngay sau đó Trương Hằng đã lên tiếng và khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục kháng cáo. Không dừng lại ở đây, ngày 1/4 Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng và người nhà của cô thực hiện “hợp đồng âm dương” để trốn thuế.