‘Tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất phẫu thuật thẩm mỹ, áp dụng kỹ xảo ‘5 xu’ trong clip mới đăng tải?

Sao quốc tế 07/04/2021 18:30

Trong video mới được Lý Tử Thất đăng tải, nhiều netizen tinh mắt đã phát hiện gương mặt của ‘tiên nữ đồng quê’ khá khác lạ.

Vài năm trở lại đây, “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất nổi lên là một hiện tượng mạng và trở thành thần tượng của rất nhiều người. Hầu hết các video của Lý Tử Thất đều giới thiệu về văn hóa ẩm thực của quê hương cô, cuộc sống nơi thôn quê vô cùng bình dị nhưng đậm chất thần tiên.

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 Vài năm trở lại đây, Lý Tử Thất nổi đình nổi đám với những video được đầu tư kỹ càng

Những video của Lý Tử Thất được đầu tư rất kỹ càng nên chinh phục được tất cả những khán giả khó tính nhất. Dù chỉ là một đoạn video ngắn ngủi nhưng nó lại mang đến một sức hút đặc biệt và đã lan tỏa sức mạnh tinh thần đến với rất nhiều người. Cuộc sống của Lý Tử Thất là niềm ao ước của rất nhiều bạn trẻ nên họ đã tìm đến những clip của cô để có được sự bình yên cho riêng mình.

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 Lý Tử Thất trổ tài làm hoa đào trong clip mới

Ngày 6/4, Lý Tử Thất đã đăng tải một video mới với chủ đề “Đào Lâm Du Ký”. Không ngoài dự đoán, video vừa ra mắt đã thu hút một lượng lớn người xem. Để phù hợp với chủ đề vườn đào, Lý Tử Thất đã trổ tài làm hoa đào từ vải vô cùng đẹp mắt. Video mới của Lý Tử Thất nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

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 Vườn đào của Lý Tử Thất giống như Thế Ngoại Đào Viên

Vậy nhưng nhiều netizen lại phát hiện ra rằng, trong video mới của Lý Tử Thất có nhiều điều không hợp lý. Mở đầu video là cảnh Lý Tử Thất đi trên tuyết, vậy nhưng nhiều người nhận ra đó là tuyết giả. “Tiên nữ đồng quê” đã làm giả một bãi tuyết nhân tạo để tăng mỹ quan cho clip của mình. Bên cạnh đó, cảnh Lý Tử Thất đứng giữa rừng cây tuyết phủ cũng được cho là cắt ghép với hiệu ứng “5 xu” thường được dùng trong phim kiếm hiệp.

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 Netizen phát hiện ra rằng, Lý Tử Thất làm tuyết giả

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng bắt đầu lo lắng khi thấy gương mặt của Lý Tử Thất “kém sắc” hơn bình thường. Có vẻ như Lý Tử Thất đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khiến cơ mặt thiếu tự nhiên và khuôn mặt hơi sưng. Một netizen nhận xét: “Đã xem video của Lý Tử Thất, mặt cô ấy sưng hơn trước đây”.

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 Ngay cả khung cảnh tuyệt mỹ này cũng được cho là cắt ghép

Dù vướng nhiều bình luận không tích cực đến từ khán giả nhưng phải khẳng định rằng video của Lý Tử Thất vô cùng chất lượng. Để có được một sản phẩm như thế này, cô đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Khung cảnh vườn đào của Lý Tử Thất đẹp đến ngỡ ngàng, những cảnh thần tiên như vậy có lẽ chúng ta chỉ thấy được trong các bộ phim truyền hình mà thôi.

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