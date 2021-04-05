Dù có chi tiền tỷ, những nghệ sĩ Hoa ngữ này cũng không thể chữa khỏi bệnh

Sao quốc tế 05/04/2021 12:04

Nổi tiếng và xinh đẹp nhưng ít ai biết rằng mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt ba lại mắc một căn bệnh, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không chữa khỏi.

Giàu có, nổi tiếng và xinh đẹp, cuộc sống của những người nổi tiếng là niềm ao ước của rất nhiều người. Vậy nhưng ít ai biết được rằng, họ cũng mắc những căn bệnh nghiêm trọng dù có chi rất nhiều tiền cũng không thể chữa khỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được nhiều người ái mộ nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Mỹ nhân Tân Cương vô cùng xinh đẹp và luôn cố gắng hết mình trong công việc. Khi mới bắt đầu bước chân vào ngành giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba “liều mạng” làm việc, vì quay phim nên người đẹp thường không thể về quê ăn Tết. Có lẽ rất nhiều fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba không biết rằng thần tượng của mình bị thương ở phần thắt lưng.

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 Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên được rất nhiều fan hâm mộ yêu quý
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 Vậy nhưng ít ai biết rằng mỹ nhân Tân Cương bị thương ở phần thắt lưng không thể chữa khỏi hoàn toàn

Địch Lệ Nhiệt Ba dính chấn thương thắt lưng trong quá trình quay phim. Vì vết thương quá nặng nên sau này, mỹ nhân Tân Cương không thể thực hiện được những động tác quá khó khi quay phim, vậy nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn. Thậm chí khi cơn đau tái phát, Định Lệ Nhiệt Ba vẫn cắn răng chịu đau để tiếp tục công việc.

Trương Nhất Sơn

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 Bạn diễn của Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái bị bệnh dạ dày mãn tính

Trương Nhất Sơn là một nam diễn viên khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Mặc dù có được sự nghiệp đáng mơ ước nhưng Trương Nhất Sơn lại mắc bệnh dạ dày rất nghiêm trọng. Trong lúc ghi hình một chương trình truyền hình, bệnh dạ dày của Trương Nhất Sơn tái phát, sắc mặt anh nhợt nhạt, toàn thân đổ mồi hôi. Sau đó chương trình phải dừng quay và nam diễn viên phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo Sohu, Trương Nhất Sơn bị bệnh viêm dạ dày mãn tính và polyp túi mật.

Châu Kiệt Luân

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 Ngôi sao ca nhạc đình đám Châu Kiệt Luân bị viêm cột sống dính khớp

Châu Kiệt Luân là một trong những ngôi sao ca nhạc được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Những bài hát của Châu Kiệt Luân có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng rất lớn. Dù nổi tiếng là vậy nhưng ít ai biết rằng Chây Kiệt Luân bị bệnh viêm cột sống dính khớp. Căn bệnh này không thể chữa khỏi mà sẽ đi theo người bệnh đến hết đời. Rất may là tình trạng bệnh tình của Châu Kiệt Luân không quá nặng, vậy nhưng khi phát bệnh cũng sẽ rất đau đớn.

Lương Nghệ Linh

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 Lương Nghệ Linh phải giải nghệ vì bị viêm cột sống dính khớp

Lương Nghệ Linh từng là một diễn viên nổi tiếng của Hong Kong, cô từng gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lương Nghệ Linh mắc bệnh viêm cột sống dính khớp vô cùng nghiêm trọng. Vì việc này cô đã phải rút lui khỏi giới giải trí để ở nhà dưỡng bệnh.

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Sau khi Angela Baby đăng trên trang cá nhân khẳng định mình không phải là người thứ ba chen vào tình cảm giữa Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh, tình cũ của tài tử họ Huỳnh đã có động thái trả lời.

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Từ khóa:   Châu Kiệt Luân Trương Nhất Sơn mỹ nhân Tân Cương

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