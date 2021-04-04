Những chia sẻ mới đây của “Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Khi tham gia chương trình A Journey For Love mới đây, nữ diễn viên Huỳnh Dịch bất ngờ nhắc đến chồng cũ Hoàng Nghị Thanh. Nàng “Tiểu Yến Tử” cho biết chồng cũ rất đáng sợ, từng lắp đặt 20 chiếc camera trong nhà: “Bất ngờ phát hiện ở đây có một cái, mở tủ ra phát hiện trong tủ có một cái”. Bên cạnh đó Huỳnh Dịch còn cho biết Hoàng Nghị Thanh có thói bạo hành, ngay cả khi cô mang đã mang thai 6 tháng cũng bị người đàn ông này đánh đập.

Sau cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên, Huỳnh Dịch đã kết hôn với Hoàng Nghị Thanh, cả hai có với nhau một cô con gái

Huỳnh Dịch sinh năm 1977, cô từng gây dấu ấn với vai diễn Lý Ngọc Hồ trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3. Vậy nhưng sau khi vướng phải lùm xùm đời tư với 2 người đàn ông, sự nghiệp của “Tiểu Yến Tử” cũng tụt dốc.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đầy chóng vánh, năm 2012 Huỳnh Dịch kết hôn với Hoàng Nghị Thanh, sau đó không lâu Huỳnh Dịch hạ sinh con gái đầu lòng. Năm 2014, hôn nhân của cặp đôi gặp trục trặc, Hoàng Nghị Thanh tố Huỳnh Dịch bạo hành con gái, sống giả tạo và bỏ con gái ở nhà để đến khách sạn tìm đại gia.

Vậy nhưng cuộc hôn nhân này cũng không bền chặt, Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh liên tục bóc mẽ nhau trên mạng xã hội

Những bê bối đời tư khiến sự nghiệp và danh tiếng của Huỳnh Dịch ngày càng tuột dốc

Đáp lại những lời tố cáo của chồng, Huỳnh Dịch khẳng định mình là nạn nhân của bạo hành gia đình. Cô từng bị chồng đánh nhiều lần nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hai người còn liên tiếp chỉ trích nhau trên truyền thông ngay cả khi đã ly hôn. Vì sóng gió hôn nhân, Huỳnh Dịch bị dư luận chỉ trích, sự nghiệp và danh tiếng của cô cũng bị mất theo những bê bối đời tư này.

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