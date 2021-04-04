‘Mưu Nữ Lang’ Nghê Ni khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi 32

Nghê Ni được biết đến với biệt danh “Mưu Nữ Lang”, cô là một trong số những diễn viên nổi danh sau khi hợp tác với đạo diễn hàng đầu Trung Quốc Trương Nghệ Mưu . Nghê Ni từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng trong bộ phim Kim Lăng Thập Tam Hoa, và cũng nhờ bộ phim này, danh tiếng của Nghê Ni được nhiều người biết đến. Cô được so sánh với những diễn viên hàng đầu Cbiz như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi…

Ở tuổi 32, Nghê Ni không gặt hái được nhiều thành công trong diễn xuất, vậy nhưng với phong cách ăn mặc của mình, Nghê Ni luôn là nhân vật nhận được sự chú ý nhất tại mỗi sự kiện mà cô tham gia. Mới đây một vài hình ảnh của “Mưu Nữ Lang” được đăng tải và ngay lập tức đã gây bão cho mạng xã hội xứ Trung.

Mặc dù là một diễn viên nhưng Nghê Ni sở hữu thân hình gợi cảm, không thua kém các người mẫu chuyên nghiệp

Sở hữu chiều cao hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp, Nghê Ni là cái tên được nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm “chọn mặt gửi vàng”. Dù được đánh giá cao về diễn xuất nhưng sau khi hợp tác với Trương Nghệ Mưu, Nghê Ni chưa tạo được dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Nhiều người vẫn nhận xét, nhan sắc và vóc dáng của Nghê Ni thắng áp đảo trước Triệu Lệ Dĩnh

Bên cạnh đó, đời tư của Nghê Ni cũng từng nhận được sự quan tâm của nhiều fan hâm mộ. Cô từng hẹn hò với Phùng Thiệu Phong, thời điểm đó Nghê Ni – Phùng Thiệu Phong được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau đó cả hai tuyên bố chia tay trong sự nuối tiếc của fan hâm mộ. Vì chuyện này nên hiện nay, rất nhiều người vẫn thường đem Nghê Ni và Triệu Lệ Dĩnh ra để so sánh.