Đường tình chông gai của mỹ nam cổ trang Tiêu Ân Tuấn, trầm cảm sau khi ly hôn người vợ đầu, kết thúc chuyện tình gần 30 năm trong ồn ào với người vợ thứ hai

Sao quốc tế 01/04/2021 11:40

Ngày 31/3, nam diễn viên nổi tiếng Tiêu Ân Tuấn chính thức xác nhận đã ly hôn người vợ thứ hai Lâm Thiên Ngọc trên trang cá nhân.

Đây là động thái đáp trả của Tiêu Ân Tuấn sau khi Lâm Thiên Ngọc xuất hiện trên truyền hình và nói rằng mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Tiểu Lý Phi Đao là nghiệp chướng. Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc vốn là bạn thân, năm 2003 sau khi Tiêu Ân Tuấn ly hôn người vợ đầu tiên Hoàng Uyển Lâm anh đã bị trầm cảm. Đúng thời điểm đó Lâm Thiên Ngọc đã luôn ở bên cạnh giúp “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh” vượt qua bệnh tật, khó khăn. Cũng kể từ đó, hai người chính thức ở bên nhau.

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 Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc có gần 30 năm vừa làm bạn, làm người yêu rồi làm người nhà của nhau

Năm 2014, Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc làm đám cưới vậy nhưng đến năm 2018 có tin đồn cả hai đã ly thân nhưng hai bên không lên tiếng xác nhận. Lần thông báo này của Tiêu Ân Tuấn được xem là lời xác nhận kết thúc cuộc tình gần 30 năm với Lâm Thiên Ngọc. Từ tình bạn phát triển lên tình yêu và cuối cùng về chung một nhà, mối quan hệ trong suốt 27 năm của Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đã chính thức kết thúc.

Những năm 1990 của thế kỷ trước, Tiêu Ân Tuấn nổi tiếng khắp làng giải trí Hoa ngữ. Đã từng có người phụ nữ vì quá yêu vai diễn trong Tiểu Lý Phi Đao của Tiêu Ân Tuấn mà bị chồng đệ đơn ly hôn. Những vai diễn như Lý Tầm Hoan, Nhị Lang Thần, Triển Chiêu… của Tiêu Ân Tuấn đều trở thành kinh điển.

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 Những tạo hình kinh điển của đệ nhất mỹ nam cổ trang Tiêu Ân Tuấn

Mặc dù là một diễn viên gặt hái được rất nhiều thành công và có nhiều fan hâm mộ nhưng trong chuyện tình cảm, rất nhiều lần Tiêu Ân Tuấn bị tổn thương, ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp.

Lâm Thiên Ngọc chính là tình đầu của Tiêu Ân Tuấn, khi hai người bên nhau Tiêu Ân Tuấn vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Vì khi đó chưa có sự nghiệp trong tay nên chuyện tình cảm giữa Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc không thể duy trì lâu dài. Cuối cùng hai người lựa chọn chia tay.

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 Vai nam hiệp Triển Chiêu của Tiêu Ân Tuấn cũng được fan hâm mộ yêu mến

Sau khi kết thúc mối tình với Lâm Thiên Ngọc, sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn có những bước khởi sắc mới. Năm 1994 bộ phim truyền hình Thất Hiệp Ngũ Nghĩa được phát sóng, Tiêu Ân Tuấn vào vai nam hiệp Triển Chiêu và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Cũng nhờ những vai diễn cổ trang này, nữ sĩ Quỳnh Dao đã để ý đến Tiêu Ân Tuấn. Ngay sau khi Quỳnh Dao thành lập công ty, việc đầu tiên bà làm là ký hợp đồng với mỹ nam họ Tiêu. Tiêu Ân Tuấn trở thành nghệ sĩ đầu tiên dưới quyền quản lý của Quỳnh Dao.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Ân Tuấn đưa ra một quyết định trọng đại, anh lựa chọn kết hôn với Hoàng Uyển Lâm. Vậy nhưng cuộc hôn nhân này của Tiêu Ân Tuấn không được gia đình anh ủng hộ, vì chuyện này hai mẹ con từ mặt nhau 10 năm.

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 Cuộc hôn nhân thất bại với người vợ đầu tiên ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn

Khi Tiêu Ân Tuấn đóng phim xa nhà, Hoàng Uyển Lâm đã ngoại tình. Tất cả tài sản, tiền thù lao bao nhiêu năm của Tiêu Ân Tuấn đều để vợ đứng tên. Cuối cùng Tiêu Ân Tuấn lựa chọn tay trắng ra đi chỉ vì muốn có được quyền nuôi con. Vậy nhưng sau đó Hoàng Uyển Lâm lại giành được quyền nuôi con, chính việc này khiến Tiêu Ân Tuấn mắc bệnh trầm cảm, một lần nữa anh rơi vào địa ngục cuộc đời.

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 Tưởng rằng nam diễn viên đã tìm được hạnh phúc bên người vợ thứ 2...
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 ... nhưng Tiêu Ân Tuấn đã chính thức công khai anh và Lâm Thiên Ngọc đã ly hôn

Đúng thời điểm này, tình đầu Lâm Thiên Ngọc xuất hiện và đã dần dần giúp Tiêu Ân Tuấn vượt qua bóng đen của cuộc hôn nhân đầu tiên. Những tưởng rằng sau bao đau khổ cuối cùng Tiêu Ân Tuấn đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Vậy nhưng sau khi kết hôn 3 năm, cặp đôi vướng tin đồn ly thân. Mới đây, mỹ nam cổ trang Tiêu Ân Tuấn đã chính thức lên tiếng xác nhận kết thúc mối tình gần 30 năm với Lâm Thiên Ngọc.

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Từ khóa:   mỹ nam cổ trang Tiểu Lý Phi Đao Lâm Thiên Ngọc

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