Đóng phim cấp 3 ở tuổi vị thành niên, mỹ nhân TVB bị con trai vạch trần ‘lịch sử đen tối’ sau 14 năm kết hôn

Sao quốc tế 31/03/2021 19:00

Trong giới giải trí Hong Kong rất nhiều người đẹp đi lên và nổi tiếng nhờ đóng phim cấp 3, vậy nhưng cái giá của việc làm này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của họ.

Những năm 80, 90 của thế kỷ trước là thời kỳ phát triển huy hoàng của giới giải trí Hong Kong. Những bộ phim của điện ảnh Hong Kong không chỉ nổi tiếng khắp châu Á mà còn ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Ngoài phim hành động, tình yêu, cảnh sát các phim cấp 3 thời điểm này cũng rất hot. Vì tính đặc biệt của những bộ phim người lớn, rất nhiều mỹ nhân muốn nổi tiếng sau một đêm đã lựa chọn thể loại này.

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 Mạch Gia Kỳ từng chụp hình khỏa thân khi mới 15 tuổi

Cũng giống Thư Kỳ, Mạch Gia Kỳ là một mỹ nhân được đánh giá rất cao về ngoại hình cũng như nhan sắc. Ở tuổi 17, Mạch Gia Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Vẻ đẹp của Mạch Gia Kỳ được hội đồng giám khảo kỳ vọng sẽ đoạt được ngôi vị cao nhất. Nếu như trở thành Hoa hậu, Mạch Giai Kỳ sẽ có bước phát triển mới trong sự nghiệp. Vậy nhưng đáng tiếc rằng, đêm trước ngày thi quyết định, ảnh khỏa thân của Mạch Gia Kỳ bất ngờ được công bố.

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 Cũng vì những tấm hình gợi cảm đó nên Mạch Gia Kỳ không thể trở thành Hoa hậu Hong Kong

Đối với những tấm hình khỏa thân này, ban đầu Mạch Gia Kỳ không thừa nhận. Vậy nhưng sau khi có đầy đủ chứng cớ, Mạch Gia Kỳ đã thừa nhận, đó chính là những tấm hình cô chụp năm 15 tuổi. Nhưng không phải do cô tự nguyện chụp mà bị người khác dụ dỗ. Sự việc này ảnh hướng rất lớn đến sự nghiệp của Mạch Gia Kỳ, cô không thể trở thành Hoa hậu Hong Kong và cũng không được các đạo diễn chú ý đến. Sau đó cô chính thức bước chân vào con đường đóng phim cấp 3.

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 Mạch Gia Kỳ cho biết cô bị dụ dỗ chụp những tấm hình khiếm nhã khi mới 15 tuổi
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 Cũng chính vì bê bối này, Mạch Gia Kỳ chính thức bước chân vào con đường đóng phim cấp 3

Mạch Gia Kỳ được mệnh danh là “bom sex” những năm 90 tại Hong Kong. Bên cạnh đó cô cũng đóng khá nhiều phim của TVB như: Bao Thanh Thiên, Hồ Sơ Trinh Sát 2, Tiểu Bảo Và Khang Hy… Vậy nhưng quá khứ đóng phim cấp ba của Mạch Gia Kỳ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô sau này.

Sau khi kết hôn, “bom sex” một thời sinh được 3 người con, hai trai một gái. Mặc dù chồng cô khá thông cảm cho quá khứ của vợ nhưng vấn đề thực sự phát sinh khi cậu con trai của Mạch Gia Kỳ đến tuổi dậy thì. Con trai Mạch Gia Kỳ đã lén xem được những tấm hình và những bộ phim khiếm nhã của mẹ trước kia, từ đó thái độ của cậu bé với mẹ thay đổi hoàn toàn khiến người đẹp vô cùng đau lòng.

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 Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi con trai của Mạch Gia Kỳ phát hiện quá khứ của mẹ
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 Thái độ của con trai đối với Mạch Gia Kỳ thay đổi hoàn toàn sau khi biết sự thật

Mạch Gia Kỳ vô cùng hối hận vì việc làm năm xưa của mình. Nếu như không vì điều này, có lẽ các con của cô sẽ không đối xử với cô như vậy. Câu chuyện của Mạch Gia Kỳ chính là một bài học đắt giá cho nhiều cô gái trẻ hiện nay, không nên vì lợi ích trước mắt để rồi phải hối hận cả đời.

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Từ khóa:   Thư Kỳ Bao Thanh Thiên Hoa hậu Hong Kong

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