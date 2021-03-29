Mặc kín như bưng nhưng ‘đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ vẫn sexy hết nấc

Từ trước đến nay, Lâm Chí Linh vẫn luôn được mệnh danh là một trong những biểu tượng nhan sắc của Đài Loan. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài miên man cùng phong cách gợi cảm đã giúp Lâm Chí Linh trở thành người tình trong mộng của biết bao chàng trai.

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với chàng trai người Nhật nhỏ hơn cô 7 tuổi

Năm 2019, Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn với chú rể Akira nhỏ hơn cô 7 tuổi. Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh chuyển sang Nhật sinh sống cùng chồng. Thời gian sau đó cô rất ít xuất hiện trước truyền thông. Có nhiều thông tin cho rằng, mỹ nhân họ Lâm và chồng đang lên kế hoạch sinh con nên Lâm Chí Linh hạn chế tham gia showbiz.