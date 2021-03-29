Mặc kín như bưng nhưng ‘đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ vẫn sexy hết nấc

Những hình ảnh mới nhất của ‘đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ Lâm Chí Linh khiến fan hâm mộ người đẹp đứng ngồi không yên.
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Từ trước đến nay, Lâm Chí Linh vẫn luôn được mệnh danh là một trong những biểu tượng nhan sắc của Đài Loan. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài miên man cùng phong cách gợi cảm đã giúp Lâm Chí Linh trở thành người tình trong mộng của biết bao chàng trai.
Năm 2019, Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn với chú rể Akira nhỏ hơn cô 7 tuổi. Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh chuyển sang Nhật sinh sống cùng chồng. Thời gian sau đó cô rất ít xuất hiện trước truyền thông. Có nhiều thông tin cho rằng, mỹ nhân họ Lâm và chồng đang lên kế hoạch sinh con nên Lâm Chí Linh hạn chế tham gia showbiz.
Mới đây những hình ảnh của “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” Lâm Chí Linh được đăng tải, mặc dù ăn mặc đơn giản và “kín như bưng” nhưng mỹ nhân họ Lâm vẫn thể hiện sự sexy hết nấc. Nhan sắc của Lâm Chí Linh nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Lâm Chí Linh là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan, cô sinh năm 1976. Trước đây Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng trải qua một mối tình rất đẹp. Khi Lâm Chí Linh kết hôn, nhiều fan hâm mộ gọi tên Ngôn Thừa Húc và cảm thấy tiếc cho cuộc tình dở dang của hai người.