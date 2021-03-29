Mặc kín như bưng nhưng ‘đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ vẫn sexy hết nấc

Sao quốc tế 29/03/2021 18:30

Những hình ảnh mới nhất của ‘đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ Lâm Chí Linh khiến fan hâm mộ người đẹp đứng ngồi không yên.

Từ trước đến nay, Lâm Chí Linh vẫn luôn được mệnh danh là một trong những biểu tượng nhan sắc của Đài Loan. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài miên man cùng phong cách gợi cảm đã giúp Lâm Chí Linh trở thành người tình trong mộng của biết bao chàng trai.

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 Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với chàng trai người Nhật nhỏ hơn cô 7 tuổi

Năm 2019, Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn với chú rể Akira nhỏ hơn cô 7 tuổi. Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh chuyển sang Nhật sinh sống cùng chồng. Thời gian sau đó cô rất ít xuất hiện trước truyền thông. Có nhiều thông tin cho rằng, mỹ nhân họ Lâm và chồng đang lên kế hoạch sinh con nên Lâm Chí Linh hạn chế tham gia showbiz.

Mới đây những hình ảnh của “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” Lâm Chí Linh được đăng tải, mặc dù ăn mặc đơn giản và “kín như bưng” nhưng mỹ nhân họ Lâm vẫn thể hiện sự sexy hết nấc. Nhan sắc của Lâm Chí Linh nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

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 Những hình ảnh mới nhất của Lâm Chí Linh vừa được đăng tải
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 Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh sang Nhật sống cùng chồng
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 Thời gian qua, nhiều lần Lâm Chí Linh vướng tin đồn mang thai

 

 

 

 

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 Nhan sắc rạng ngời ở tuổi 46 của 'đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' Lâm Chí Linh
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 Dù rằng mặc đồ rất đơn giản nhưng Lâm Chí Linh vẫn khoe trọn vẻ sexy vốn có của mình
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 Trong lần xuất hiện hiếm hoi này, Lâm Chí Linh nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc

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 Nhan sắc và thân hình gợi cảm của mỹ nhân Lâm Chí Linh ở tuổi 46

Lâm Chí Linh là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan, cô sinh năm 1976. Trước đây Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng trải qua một mối tình rất đẹp. Khi Lâm Chí Linh kết hôn, nhiều fan hâm mộ gọi tên Ngôn Thừa Húc và cảm thấy tiếc cho cuộc tình dở dang của hai người.

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