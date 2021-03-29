Nhan sắc vạn người mê của mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 29/03/2021 15:19

Abbily là một streamer nổi đình nổi đám xứ Trung, mặc dù là đàn ông nhưng Abbily lại gây ấn tượng với fan hâm mộ bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình sexy.

Ngày 28/3 streamer nổi tiếng xứ Trung Abbily bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Là con gái rồi, giờ đây tôi đã đủ tự tin để kể cho mọi người nghe những chuyện trước đây rồi”. Thông điệp này của Abbily nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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 Mặc dù là con trai nhưng trước đây Abbily vẫn thường mặc đồ và trang điểm giống con gái

Abbily còn chia sẻ thêm trong bài viết của mình rằng: “Thực lòng mà nói, nếu như là trước đây tôi sẽ không bao giờ đăng Weibo kiểu này, tôi không đủ tự tin. Tôi không muốn sau khi đăng sẽ có thêm nhiều người biết được thân phận thật sự của tôi, như vậy tôi sẽ càng đau khổ hơn. Vậy nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, tôi có thể đối diện với quá khứ của mình. Và cũng mong họi người có đủ lòng tốt để gọi tôi một tiếng “chị”. Năm nay tôi 19 tuổi, chắc chắn rằng tôi sẽ tỏa sáng trong ánh sáng của riêng mình”.

Theo Sohu, streamer nổi tiếng Abbily từng là một chàng trai tên Vương Gia Huy, anh chàng này sinh năm 1999. Theo những thông tin giới thiệu về bản thân, Vương Gia Huy theo học vũ đạo tại trường đại học danh tiếng Thanh Hoa, vậy nhưng điều này vẫn chưa được xác minh.

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 Nhan sắc của Abbily nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng

Ngay từ nhỏ, Abbily đã biết mình là một cô gái trong hình hài một người đàn ông. Về mặt “kết cấu”, Abbily là đàn ông nhưng về mặt tâm lý anh lại là một cô gái. Thời gian trước đây do chưa đủ 18 tuổi và cũng đang trong giai đoạn cơ thể phát triển mạnh nhất, Abbily không thể tiến hành phẫu thuật chuyển giới. Vậy nhưng hiện nay sau khi tiến hành chuyển giới, Abbily đã tự tin hơn với nhan sắc của mình.

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 Abbily là một trong những streamer có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất Trung Quốc
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 Ngay từ nhỏ Abbily đã biết mình là con gái
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 Vậy nhưng mới đây cô mới chính thức trở thành con gái nhờ phẫu thuật chuyển giới
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 Nhiều người nhận xét Abbily là người đẹp chuyển giới xinh đẹp nhất Trung Quốc

Nhiều fan hâm mộ nhận xét, sau khi chính thức trở thành phụ nữ, Abbily ngày càng quyến rũ và xinh đẹp hơn. Cô được ví von là người đẹp chuyển giới xinh đẹp nhất Trung Quốc. Có thể trong thời gian tới, Abbily sẽ tham gia một số chương trình truyền hình thực thế như Thanh Xuân Có Bạn hoặc Sáng Tạo Doanh để chính thức tham gia làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Thanh xuân có bạn giải trí Hoa ngữ streamer nổi tiếng xứ Trung

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