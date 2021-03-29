Nhan sắc vạn người mê của mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ

Ngày 28/3 streamer nổi tiếng xứ Trung Abbily bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Là con gái rồi, giờ đây tôi đã đủ tự tin để kể cho mọi người nghe những chuyện trước đây rồi”. Thông điệp này của Abbily nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Mặc dù là con trai nhưng trước đây Abbily vẫn thường mặc đồ và trang điểm giống con gái

Abbily còn chia sẻ thêm trong bài viết của mình rằng: “Thực lòng mà nói, nếu như là trước đây tôi sẽ không bao giờ đăng Weibo kiểu này, tôi không đủ tự tin. Tôi không muốn sau khi đăng sẽ có thêm nhiều người biết được thân phận thật sự của tôi, như vậy tôi sẽ càng đau khổ hơn. Vậy nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, tôi có thể đối diện với quá khứ của mình. Và cũng mong họi người có đủ lòng tốt để gọi tôi một tiếng “chị”. Năm nay tôi 19 tuổi, chắc chắn rằng tôi sẽ tỏa sáng trong ánh sáng của riêng mình”.