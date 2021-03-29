Cnet ‘đổ gục’ trước nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’

Sao quốc tế 29/03/2021 11:09

Nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’ không thua kém bất kỳ nàng tiểu Hoa đán nào của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau thành công với vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Vy lên như diều gặp gió. Những năm sau đó, với tài năng diễn xuất của mình, Triệu Vy trở thành một trong “Tứ Đại Hoa Đán” nổi đình nổi đám làng giải trí Hoa ngữ.

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 Nữ diễn viên Triệu Vy có một sự nghiệp rực rỡ sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách

Với những ai quan tâm đến Triệu Vy chắc chắn sẽ rất ấn tượng với vai diễn Tất Thắng Nam trong bộ phim Mẹ Hổ Bố Mèo. Trong bộ phim này, ngoài nữ diễn viên chính khán giả còn đặc biệt chú ý đến “con gái Triệu Vy”. Vai diễn này do bé Kỷ Tư Hàm diễn và cũng từ đó cô bé được biết đến với biệt danh “con gái Triệu Vy”.

Khi chỉ mới 2 tuổi, Kỷ Tư Hàm đã bắt đầu quay quảng cáo, 3 tuổi, cô bé đã tham gia bộ phim kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng diễn xuất của “con gái Triệu Vy” lại nhận được vô số lời khen ngợi của các bậc tiền bối. Sau thành công này, Kỷ Tư Hàm tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và đều tạo được ấn tượng sâu sắc cho người xem.

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 Kỷ Tư Hàm tham gia đóng phim từ khi còn rất nhỏ
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 Cô bé gây ấn tượng với vai con gái của Triệu Vy trong phim Mẹ Hổ Bố Mèo
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 Kể từ đó, Kỷ Tư Hàm được nhiều người biết đến với biệt danh 'con gái Triệu Vy'

“Con gái Triệu Vy” được nhiều người yêu mến, rất nhiều netizen bình luận rằng cả giới giải trí Hoa ngữ đều đang chờ đợi Kỷ Tư Hàm trưởng thành. Kỷ Tư Hàm sinh năm 2007, “con gái Triệu Vy” không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Trong những tấm hình mới nhất được đăng tải, fan hâm mộ có thể nhận thấy nhan sắc của Kỷ Tư Hàm khác ngày xưa khá nhiều, càng ngày cô bé càng xinh đẹp.

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 Nhan sắc tuổi 13 của Kỷ Tư Hàm không thua kém bất kỳ mỹ nhân Hoa ngữ nào

Ngoài việc sở hữu gương mặt khả ái, mặc dù mới 13 tuổi nhưng “con gái Triệu Vy” đã sở hữu chiều cao lý tưởng cùng đôi chân dài miên man. Hiện tại, nhan sắc của Kỷ Tư Hàm được đánh giá là không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Vy giải trí Hoa ngữ con gái Triệu Vy

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