Cnet ‘đổ gục’ trước nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’

Nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’ không thua kém bất kỳ nàng tiểu Hoa đán nào của làng giải trí Hoa ngữ.
- Được cao nhân phong thủy chỉ điểm, Cổ Thiên Lạc chi 50 triệu đô la Hong Kong mua biệt thự song lập
- ‘Thánh lố’ Ngu Thư Hân ‘chèn ép’ vòng một, khoe đôi chân dài miên man
Sau thành công với vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Vy lên như diều gặp gió. Những năm sau đó, với tài năng diễn xuất của mình, Triệu Vy trở thành một trong “Tứ Đại Hoa Đán” nổi đình nổi đám làng giải trí Hoa ngữ.
Với những ai quan tâm đến Triệu Vy chắc chắn sẽ rất ấn tượng với vai diễn Tất Thắng Nam trong bộ phim Mẹ Hổ Bố Mèo. Trong bộ phim này, ngoài nữ diễn viên chính khán giả còn đặc biệt chú ý đến “con gái Triệu Vy”. Vai diễn này do bé Kỷ Tư Hàm diễn và cũng từ đó cô bé được biết đến với biệt danh “con gái Triệu Vy”.
Khi chỉ mới 2 tuổi, Kỷ Tư Hàm đã bắt đầu quay quảng cáo, 3 tuổi, cô bé đã tham gia bộ phim kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng diễn xuất của “con gái Triệu Vy” lại nhận được vô số lời khen ngợi của các bậc tiền bối. Sau thành công này, Kỷ Tư Hàm tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và đều tạo được ấn tượng sâu sắc cho người xem.
“Con gái Triệu Vy” được nhiều người yêu mến, rất nhiều netizen bình luận rằng cả giới giải trí Hoa ngữ đều đang chờ đợi Kỷ Tư Hàm trưởng thành. Kỷ Tư Hàm sinh năm 2007, “con gái Triệu Vy” không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Trong những tấm hình mới nhất được đăng tải, fan hâm mộ có thể nhận thấy nhan sắc của Kỷ Tư Hàm khác ngày xưa khá nhiều, càng ngày cô bé càng xinh đẹp.
Ngoài việc sở hữu gương mặt khả ái, mặc dù mới 13 tuổi nhưng “con gái Triệu Vy” đã sở hữu chiều cao lý tưởng cùng đôi chân dài miên man. Hiện tại, nhan sắc của Kỷ Tư Hàm được đánh giá là không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của làng giải trí Hoa ngữ.