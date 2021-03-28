Top 9 mỹ nam cổ trang Hoa ngữ rơi lệ khiến khán giả 'lịm tim'

Không chỉ diễn viên nữ mới gây ấn tượng với những giọt nước mắt, các nam diễn viên nổi tiếng như: Chung Hán Lương , Cung Tuấn , Tiêu Chiến, Trương Triết Hạn … đều thể hiện tài năng diễn xuất của mình qua những giọt nước mắt.

Đây có lẽ là một trong những phân cảnh đắt giá nhất của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh

Trần Tình Lệnh đã giúp sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu bước sang một trang mới

Sẽ rất khó để tìm một diễn viên nào hợp với vai diễn Ngụy Vô Tiện như Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác

Trong Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác cũng có những cảnh quay khiến người xem vô cùng đau lòng

Thành Nghị

Thành Nghị thể hiện diễn xuất cực tốt trong bộ phim truyền hình Lưu Ly

Nhậm Gia Luân

Vài năm trở lại đây, Nhậm Gia Luân nổi lên với nhiều vai diễn có chiều sâu cảm xúc

La Vân Hi

La Vân Hi cũng ghi điểm khi diễn cảnh khóc trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Chung Hán Lương

Dù đã gần 50 tuổi nhưng cái tên Chung Hán Lương chưa bao giờ hết hot trong giới giải trí Hoa ngữ

Dương Dương

Khi tham gia Vũ Động Càn Khôn, Dương Dương cũng khiến fan hâm mộ khóc nức nở vì những cảnh quay quá nhập vai của anh

Qua những phân cảnh này có thể thấy được các mỹ nam cổ trang không chỉ đẹp trai mà còn rất tài tình trong diễn xuất.