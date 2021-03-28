Top 9 mỹ nam cổ trang Hoa ngữ rơi lệ khiến khán giả 'lịm tim'

Phim hay mỗi ngày 28/03/2021 06:30

Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn… đều khiến người xem không cầm được nước mắt với vai diễn của mình, tất cả đều trở thành kinh điển.

Không chỉ diễn viên nữ mới gây ấn tượng với những giọt nước mắt, các nam diễn viên nổi tiếng như: Chung Hán Lương, Cung Tuấn, Tiêu Chiến, Trương Triết Hạn… đều thể hiện tài năng diễn xuất của mình qua những giọt nước mắt.

Trương Triết Hạn

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 Trương Triết Hạn vẫn luôn là diễn viên được đánh giá rất cao về diễn xuất
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 Trong mỗi vai diễn của mình, Trương Triết Hạn đều hòa làm một với nhân vật
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 Chính vì vậy, những vai diễn của Trương Triết Hạn đều gây ấn tượng mạnh với người xem

Cung Tuấn

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 Vai diễn Ôn Khách Hành của Cung Tuấn thực sự quá thành công
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 Không chỉ những cảnh vui vẻ, những phân đoạn nội tâm của Ôn Khách Hành, Cung Tuấn đều diễn rất trọn vẹn
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 Giọt nước mắt của Ôn Cốc chủ khiến chị em 'lịm tim'

Tiêu Chiến

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 Đây có lẽ là một trong những phân cảnh đắt giá nhất của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh
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 Trần Tình Lệnh đã giúp sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu bước sang một trang mới
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 Sẽ rất khó để tìm một diễn viên nào hợp với vai diễn Ngụy Vô Tiện như Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác

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 Trong Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác cũng có những cảnh quay khiến người xem vô cùng đau lòng

Thành Nghị

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 Thành Nghị thể hiện diễn xuất cực tốt trong bộ phim truyền hình Lưu Ly

Nhậm Gia Luân

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 Vài năm trở lại đây, Nhậm Gia Luân nổi lên với nhiều vai diễn có chiều sâu cảm xúc

La Vân Hi

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 La Vân Hi cũng ghi điểm khi diễn cảnh khóc trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Chung Hán Lương

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 Dù đã gần 50 tuổi nhưng cái tên Chung Hán Lương chưa bao giờ hết hot trong giới giải trí Hoa ngữ

Dương Dương

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 Khi tham gia Vũ Động Càn Khôn, Dương Dương cũng khiến fan hâm mộ khóc nức nở vì những cảnh quay quá nhập vai của anh

Qua những phân cảnh này có thể thấy được các mỹ nam cổ trang không chỉ đẹp trai mà còn rất tài tình trong diễn xuất.

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Từ khóa:   Cung Tuấn Chung Hán Lương Trương Triết Hạn

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