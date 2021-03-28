Top 9 mỹ nam cổ trang Hoa ngữ rơi lệ khiến khán giả 'lịm tim'

Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn… đều khiến người xem không cầm được nước mắt với vai diễn của mình, tất cả đều trở thành kinh điển.
- Sơn Hà Lệnh: Trương Triết Hạn muốn được vào vai Ôn Khách Hành nhưng cuối cùng Cung Tuấn mới là người được chọn
- Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Nguyên Nương là người tốt hay người xấu? Vì sao Nguyên Nương lựa chọn Thập Nhất Nương cho Từ Lệnh Nghi?
Không chỉ diễn viên nữ mới gây ấn tượng với những giọt nước mắt, các nam diễn viên nổi tiếng như: Chung Hán Lương, Cung Tuấn, Tiêu Chiến, Trương Triết Hạn… đều thể hiện tài năng diễn xuất của mình qua những giọt nước mắt.
Trương Triết Hạn
Cung Tuấn
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Thành Nghị
Nhậm Gia Luân
La Vân Hi
Chung Hán Lương
Dương Dương
Qua những phân cảnh này có thể thấy được các mỹ nam cổ trang không chỉ đẹp trai mà còn rất tài tình trong diễn xuất.