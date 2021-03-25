Sơn Hà Lệnh: Trương Triết Hạn muốn được vào vai Ôn Khách Hành nhưng cuối cùng Cung Tuấn mới là người được chọn

Thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Sơn Hà Lệnh giúp hai nam diễn viên chính Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngày càng nổi tiếng. Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim đã trả lời phỏng vấn và hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ trong quá trình quay bộ phim này.

Sơn Hà Lệnh đã mang về thành công ngoài mong đợi cho đoàn làm phim

Nhà sản xuất Mã Thao cho biết, Trương Triết Hạn được chọn vào vai Chu Tử Thư mà không cần phải đi thử vai. Trước đây ekip sản xuất đã từng xem qua các bộ phim của Trương Triết Hạn, khả năng diễn xuất của nam diễn viên họ Trương được đánh giá rất cao. Bên cạnh đó tướng mạo của Trương Triết Hạn rất chính trực, anh là lựa chọn tốt nhất cho vai Chu Tử Thư.