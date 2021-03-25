Sơn Hà Lệnh: Trương Triết Hạn muốn được vào vai Ôn Khách Hành nhưng cuối cùng Cung Tuấn mới là người được chọn

Phim hay mỗi ngày 25/03/2021 21:30

Mới đây nhà sản xuất Sơn Hà Lệnh tiết lộ, Ôn Khách Hành là nhân vật mà Trương Triết Hạn rất muốn thử sức.

Thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Sơn Hà Lệnh giúp hai nam diễn viên chính Trương Triết HạnCung Tuấn ngày càng nổi tiếng. Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim đã trả lời phỏng vấn và hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ trong quá trình quay bộ phim này.

son ha lenh 1
 Sơn Hà Lệnh đã mang về thành công ngoài mong đợi cho đoàn làm phim

Nhà sản xuất Mã Thao cho biết, Trương Triết Hạn được chọn vào vai Chu Tử Thư mà không cần phải đi thử vai. Trước đây ekip sản xuất đã từng xem qua các bộ phim của Trương Triết Hạn, khả năng diễn xuất của nam diễn viên họ Trương được đánh giá rất cao. Bên cạnh đó tướng mạo của Trương Triết Hạn rất chính trực, anh là lựa chọn tốt nhất cho vai Chu Tử Thư.

son ha lenh 2
 Chu Tử Thư là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho Trương Triết Hạn
son ha lenh 3
 Vậy nhưng ban đầu Trương Triết Hạn lại rất thích vào vai Ôn Khách Hành

Mã Thao còn cho biết thêm, ban đầu Trương Triết Hạn muốn vào vai Ôn Khách Hành vì rất thích nhân vật này. Vậy nhưng nếu như Trương Triết Hạn đóng vai Ôn Khách Hành rồi thì ai có thể diễn Chu Tử Thư. Chính vì vậy Trương Triết Hạn chỉ có thể nhận vai Chu Tử Thư.

Còn về phía Cung Tuấn, Mã Thao cho biết, con người Cung Tuấn cho người khác cảm giác nửa chính nửa tà. Bản thân Cung Tuấn chính là hình tượng của một Ôn Khách Hành. Mã Thao cho biết thêm, khi một người bạn giới thiệu Cung Tuấn cho đoàn phim, mỹ nam họ Cung đã diễn một đoạn uống rượu hoa, ngay sau đó Cung Tuấn liền được chọn vào vai Ôn Khách Hành.

son ha lenh 4
 Cung Tuấn thực sự thăng hoa với vai Ôn Khách Hành
son ha lenh 5
 Mã Thao cho biết, con người Cung Tuấn mang đến cho người khác cảm giác nửa chính nửa tà rất giống với Ôn Khách Hành
son ha lenh 6
 Tính đến thời điểm hiện tại, Ôn Khách Hành chính là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn 

Những chia sẻ này của Mã Thao giúp khán giả hiểu hơn về quá trình lựa chọn diễn viên của đoàn phim. Chu Tử Thư được xem là vai diễn “đo ni đóng giày” cho Trương Triết Hạn còn Cung Tuấn chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhân vật Ôn Khách Hành.

Sơn Hà Lệnh: Nhà sản xuất sẽ không tiếp tục quay phần 2, biết được lý do nhiều người đồng cảm

Sơn Hà Lệnh: Nhà sản xuất sẽ không tiếp tục quay phần 2, biết được lý do nhiều người đồng cảm

Do Sơn Hà Lệnh quá thành công nên nhiều fan hâm mộ mong muốn nhà sản xuất sẽ tiếp tục quay phần 2 của bộ phim này.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung Tuấn Trương Triết Hạn Ôn Khách Hành

TIN MỚI NHẤT

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ