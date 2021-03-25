Sơn Hà Lệnh: Trương Triết Hạn muốn được vào vai Ôn Khách Hành nhưng cuối cùng Cung Tuấn mới là người được chọn

Mới đây nhà sản xuất Sơn Hà Lệnh tiết lộ, Ôn Khách Hành là nhân vật mà Trương Triết Hạn rất muốn thử sức.
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Thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Sơn Hà Lệnh giúp hai nam diễn viên chính Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngày càng nổi tiếng. Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim đã trả lời phỏng vấn và hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ trong quá trình quay bộ phim này.
Nhà sản xuất Mã Thao cho biết, Trương Triết Hạn được chọn vào vai Chu Tử Thư mà không cần phải đi thử vai. Trước đây ekip sản xuất đã từng xem qua các bộ phim của Trương Triết Hạn, khả năng diễn xuất của nam diễn viên họ Trương được đánh giá rất cao. Bên cạnh đó tướng mạo của Trương Triết Hạn rất chính trực, anh là lựa chọn tốt nhất cho vai Chu Tử Thư.
Mã Thao còn cho biết thêm, ban đầu Trương Triết Hạn muốn vào vai Ôn Khách Hành vì rất thích nhân vật này. Vậy nhưng nếu như Trương Triết Hạn đóng vai Ôn Khách Hành rồi thì ai có thể diễn Chu Tử Thư. Chính vì vậy Trương Triết Hạn chỉ có thể nhận vai Chu Tử Thư.
Còn về phía Cung Tuấn, Mã Thao cho biết, con người Cung Tuấn cho người khác cảm giác nửa chính nửa tà. Bản thân Cung Tuấn chính là hình tượng của một Ôn Khách Hành. Mã Thao cho biết thêm, khi một người bạn giới thiệu Cung Tuấn cho đoàn phim, mỹ nam họ Cung đã diễn một đoạn uống rượu hoa, ngay sau đó Cung Tuấn liền được chọn vào vai Ôn Khách Hành.
Những chia sẻ này của Mã Thao giúp khán giả hiểu hơn về quá trình lựa chọn diễn viên của đoàn phim. Chu Tử Thư được xem là vai diễn “đo ni đóng giày” cho Trương Triết Hạn còn Cung Tuấn chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhân vật Ôn Khách Hành.